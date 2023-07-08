سبب الخلاف بين الدكتور جمال شعبان وهبة قطب| تعرف عليه

علق الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب الأسبق، على سبب خلافه مع الدكتورة هبة قطب، وقال : "درسنا في الطب علم الجنس ولكن بطريقة علمية وفي إطار علمي لكن فكرة إتاحته علي المشاع واستخدام الألفاظ الصريحة وإعطاء فرصة لأصحاب النفوس والقلوب المريضة لإثارة الجدل أمر مرفوض بالنسبة لي".

حقيقة الخلاف بين الدكتور جمال شعبان وهبة قطب

وتابع الدكتور جمال شعبان حديثه خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب على قناة "الحياة"، أن : "المولى سبحانه وتعالى لما تكلم عن العلاقة الجنسية كانت بطريقة مناسبة ومهذبة وراقية".



وأضاف جمال شعبان، إلى أن مشكلته مع الدكتورة هبة قطب هي طريقة تناولها للثقافة الجنسية، وتابع: "الحديث عن الثقافة الجنسية يجب أن يكون في المحافل العلمية لأن هناك ثقافات عديدة تأخذ قطاع عرضي لناس قليلة الثقافة وتفتح مجال لشخصيات منحرفة تعلق تعليقات صعبة".



واختتم الدكتور جمال شعبان، بأن الدكتورة : "هبة قطب اتشهرت بس نجاحها دا موضوع كبير مقدرش أؤكده أو أشير إليه أو أعرفه، ولكني لا أحب طريقة عرض هبة قطب للثقافة الجنسية".