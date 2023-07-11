زينب عزيز تقيم تجربتها كرئيس للمركز القومى للسينما سابقا

خاص لصدى البلد ..

كشفت المؤلفة زينب عزيز عن رايها فى تجربتها الأخيرة كرئيس المركز القومى للسينما لمدة دورة واحده قدمت فيها دورة مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة.

وقالت زينب عزيز فى تصريح خاص لصدى البلد: أراها تجربة ليست سلبية وليست إيجابية بشكل كبيرأيضا، لانها فترة قصيرة، فهى كانت تجربة جديدة بالنسبة لى، واكتسبت منها كثير من الخبرات، والعمل الإدارى ليست مهنتى المفضلة، ولكن كنت أحاول ان أجيد فيها وأتعامل معها خاصة أننى عشت لسنوات طويلة داخل جدران المركز القومى للسينما، حيث كنت مسئولة عن السيناريو وهو الجانب الفنى الذى اجيد فيه، ولكن بعد أن توليت منصب رئيس المركز القومى للسينما وجدت نفسى فى عالم مختلف ويحكمه الجانب الإدارى أكثر منه الفنى، كان بداخلى عديد من التحديات لنجاح التجربة، وهو ما حاولت تحقيقة خاصة أن كانت ينتابنى احساسين متناقضين الأول حلوة التجربة وتحقيق النجاح خاصة أنها بعيدة عن مجالى الفنى، والثانى أنها مرهقة للغاية ومتعبة بالنسبة لى، ووجدت تعاون كبير من الجميع داخل المركز القومى للسينما، وربما هذا الأمر كان سببا فى نجاح التجربة، وأنى أمر بسلام من منصب رئيس المركز.

زينب عزيز وحريم كريم

وتقدم زينب عزيز الجزء الثانى من فيلم حريم كريم تحت اسم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" الذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين ويأتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

فيلم "حريم كريم" عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.