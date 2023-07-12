يصنع من الفسيخ شربات.. أحد الشباب يحول مخلفات النخيل إلى أرابيسك بالوادي الجديد

تشتهر محافظة الوادي الجديد بالعديد من الصناعات الحرفيه التراثية مثل صناعة الأثاث والأرابيسك من جريد النخيل ، وذلك بسبب وجود كميات هائلة من مخلفات النخيل بالمركز والقرى التابعة فى حين لا يمتهن تلك الصنعة سوى عدد قليل من ابناء المحافظه وذلك بسبب ضعف الإقبال على منتجات جريد النخيل من الأرابيسك على الرغم من جودته العالية وتصميمه الجمالى وانخفاض سعره بصورة كبيرة.



وقال أشرف سيف من مدينة موط بمركز الداخله واحد المحترفين بتصنيع مخلفات جريد النخيل وتحويله إلى أثاث وأرابيسك وديكورات للأسوار والحدائق العامه.

إنه يقوم بتصنع مخلفات النخيل ويستغلها في صناعة الأثاث والأرابيسك، حيث جرى تنفيذ كل سياجات وبرجولات الممشى السياحى بمدينة موط بمركز الداخله من جريد النخيل وكذلك عدد من الحدائق والفنادق التى إعتمدت على صناعة برجولاتها من جريد النخيل وذلك بواسطة صانعى الأرابيسك من جريد النخيل بالمدينة .

وأوضح أشرف سيف، أنه يعمل فى صمت برفقة عدد من الشباب وهو آخر ممن إمتهنوا تلك المهنة بالمدينة، حيث يقومون بتنفيذ أعمال فنية غالية فى الروعة من أرابيسك الجريد وهى عبارة عن أثاث منزلى وأثاث حدائق عامة وبرجولات وواجهات وسياجات وغيرها من المنتجات التى يتم تنفيذها بالطلب بأقل الأسعار.

وأوضح سيف أن جريد النخيل يمثل قيمة إقتصادية بالغة الأهمية لما يتميز به من عدة خصائص تتمثل فى أنها من منتجات البيئة ولا تسبب أية أضرار لمن يستخدمها بل على العكس تماما فهى صحية ومطابقة لكافة الإشتراطات ولا يدخلها أية عناصر ضارة مطلقا.

ولفت الي أن فترة عمر المنتجات المصنوعة من جريد النخيل يتجاوز الثلاثين عاما دون أن تنتهى صلاحيته وذلك بشرط أن يتم قطع الجريد فى أوان تقليم أشجار النخيل مما يحول دون إصابته بالتسوس مطلقا، حيث يتم إحضار الجريد وتجهيزه أوليا ليكون عبارة عن أعواد صالحة لتنفيذ القطع المطلوبة والتى تتنوع حسب الطلب ومنها صناعة الكراسى الهزاز وسرير الأطفال الثابت والهزاز والأباجورات والتحف الفنية ومداخل المنازل وسياجات البيوت والحدائق والبرجولات وغيرها من المنتجات المطلوبة بأعلى درجة من الحرفية والإتقان.

وأكد أشرف، أن صناعة الأرابيسك تعتمد على جانبين وهما الجانب اليدوى وهو الأصعب لما يتطلبه من مهارة كبيرة وكذلك يتم تصنيعه آليا بتشغيل ماكينة القطع وتقسيم الجريدة على وحدات وبعدها تنتقل إلى ماكينة التقشير والتشكيل فتقوم بتقشير قطعة الجريد وتشكيلها بأشكال محددة ويتم تجميع القطع التى تم إنتاجها من الجريد فى صناعة الأرابيسك وفقا للأغراض المطلوبة ويتم بعد ذلك دهانها بالطلاء المصنوع من منتجات بيئية والذى يحفظ شكلها البيئى الرائع

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وطالب سيف المسؤلين بالمحافظة و الجمعيات الفئويه ورجال الاعمال، بضرورة دعم ونشر ثقافة إستخدام الأثاث المنزلى من جريد النخيل نظرا لجودته وإنخفاض سعره، مؤكدا على إستعداده لتدريب الشباب على تلك الحرفة وتعليمهم فنونها حتى يكونوا من أمهر الحرفيين وذلك لاكتساب حرفة غير تقليدية مرتبطه بتراث أهالي الواحات.

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