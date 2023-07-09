محافظ الوادي الجديد يتابع التجهيزات النهائية بالعاصمة الإدارية الجديدة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مقر العاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد و الدكتور أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ولفيف من القيادات التنفيذية.

حيث بحث التنسيق لإنشاء مقر للمنطقة الأزهرية بالعاصمة يضم كافة الإدارات و الخدمات المتعلقة بالتعليم الأزهري.

و وجّه بسرعة تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي التي تخدم العاصمة، واستكمال خدمات الكهرباء بالمباني الحكومية ورصف الطرق الداخلية.

كما وجه الزملـوط بإنشاء ساحة انتظار للسيارات بمنطقة المول التجاري واستكمال أعمال إنشاء السور الخارجي المحيط بالعاصمة وتشجيره وإنشاء صالات رياضية (جيم)، حرصًا على الاهتمام باللياقة البدنية للعاملين المنتقلين للعاصمة.