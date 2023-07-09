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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد جاهزية المعهد الفني الصحي وإنشاء مركز «إبداع» بالداخلة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قامت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، بجولة تفقدية بمركز الداخلة، لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية الجارية، يرافقها المهندس مجدي الطماوي، رئيس المركز، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وتفقدت “مجدي” المقر المخصص لإنشاء مركز إبداع مصر الرقمية، وذلك في إطار التنسيق بين المحافظة ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإتاحة الدورات التدريبية التي يقدمها المركز لشباب الداخلة والمراكز المجاورة والوصول لأكبر عدد من المستفيدين من الخبرات العلمية والتكنولوجية المستهدفة.

كما تابعت أعمال التجهيزات الجارية بمقر المعهد الفني الصحي، استعدادًا لدخول الخدمة وبدء الدراسة بالتزامن مع العام الدراسي المقبل، موجهًة بسرعة استكمال التجهيزات النهائية والتنسيق لإنشاء قسم لتأهيل المتخصصين في تمريض السياحة العلاجية.

نائب محافظ الوادي الجديد: نعمل على سرعة تشغيل المنشآت الخدمية والمجمعات الزراعية

من ناحية أخرى، تفقدت نائب المحافظ المقر الجديد الذي تم تخصيصه لفرع التأمين الصحي بالوحدة المحلية للمركز، وذلك تسهيلًا على المنتفعين من خدمات التأمين من خلال توفير مكان مناسب و أكثر استيعابًا للمواطنين لتقديم الخدمة بشكل لائق.

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