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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد: نعمل على سرعة تشغيل المنشآت الخدمية والمجمعات الزراعية

حياة كريمة
حياة كريمة

أجرت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، جولة موسعة بقرى المشروع القومي "حياة كريمة" بمركز الفرافرة شملت 6 وحدات قروية، وذلك لمتابعة بدء التشغيل التجريبي لمجمعات خدمات المواطنين وغيرها من الجهات الخدمية الحكومية، يرافقها نبيل حنفي رئيس المركز والمهندس عبد الحكم جبالي منسق المحافظة للمشروع وعدد من التنفيذيين المعنيين.

استمرار تقديم الأنشطة الصيفية ببيوت وقصور الثقافة في الوادي الجديد

 

وصرحت نائب المحافظ بأنه تم تشغيل عدد من مجمعات الخدمات والمجمعات الزراعية بعد انتهاء أعمال الإنشاءات والتأثيث، موجهًة بسرعة توفير الأجهزة اللازمة لتشغيل باقي المجمعات، وكذلك تشغيل وحدات طب الأسرة ومراكز الشباب، ومتابعة إجراءات انتداب العاملين بالجهات الحكومية بالقرى من داخل أو خارج المحافظة، وتوفير المقرات الخاصة بمبادرة "كتابك" بكل قرية في إطار محور التنمية الثقافية التي يستهدفها المشروع لأهالي القرى.

وفي ختام جولتها، عقدت حنان مجدي اجتماعًا مع مسئولي المركز و التنفيذيين للتأكيد على الجاهزية بكافة القطاعات والإسراع بمعدلات التشغيل للمنشآت الخدمية والجهات الحكومية، استعدادًا للافتتاح الرسمي.

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