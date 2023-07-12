بوتين يمطر كييف من الجو لليوم الثاني على التوالي

قال الجيش الأوكراني اليوم الأربعاء، إن روسيا شنت موجة جديدة من الهجمات بطائرات بدون طيار من طراز كاميكازي على مدينة كييف العاصمة، ومنطقتها الأوسع لليوم الثاني على التوالي، وفق ما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية.

وقال سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف : "إن العدو شن هجومًا جويًا آخر على العاصمة".

جاء الهجوم الليلي قبل ساعات فقط من لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقادة الناتو في قمة دعمت استقلال أوكرانيا وجيشها في الحرب المستمرة، لكنها لم تقدم جدولا زمنيا لعضوية أوكرانيا بالحلف.



وبحسب المعلومات الأولية من الجيش الأوكراني ، لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو دمار كبير. وأضاف أنه تم اعتراض جميع الطائرات المسيرة قبل أن تصيب أهدافها.

وسمع شهود عيان أصوات انفجارات في كييف تشبه أصوات أنظمة الدفاع الجوي التي تعترض الأجسام الجوية.

ولم يذكر المسؤولون حتى الآن عدد طائرات شاهد الإيرانية بدون طيار التي أطلقتها روسيا وعدد الطائرات التي تم اعتراضها.



قالت فرنسا، أمس ، إنها ستنضم إلى بريطانيا في تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز بعيدة المدى ، في خطوة تسمح للقوات الأوكرانية بضرب القوات الروسية وإمداداتها في أعماق الجبهات.

في مقابلة جديدة أثناء انعقاد قمة الناتو ، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الحرب في أوكرانيا ستستمر حتى يتخلى الغرب عن خططه "للسيطرة على موسكو وهزيمتها".

دعت الدول الغربية فلاديمير بوتين إلى إنهاء الصراع من خلال سحب قواته من أوكرانيا.