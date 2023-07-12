عبرنا مرحلة صعبة.. عامر حسين يطلق رسائل ساخنة بشأن الأهلي والزمالك

أطلق المهندس عامر حسين، رئيس إدارة المسابقات في اتحاد الكرة، العديد من التصريحات البارزة، حول مصير بطولة الدوري الممتاز، إضافة إلى منتخب مصر الأول، ونظيره الأولمبي.

وأكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، في تصريحات له اليوم، أنه كان يُرحِّل بعض المباريات دون أن يشعر أحد؛ بسبب المنتخب الأولمبي.

وقال عامر حسين: "كنا نُرحل بعض المباريات دون أن يشعر أحد؛ حتى نمنح الفرصة للمنتخب الأولمبي ليقوم بتجميع لاعبيه".

وأضاف عامر حسين: "نستهدف أن تكون المواسم المقبلة أكثر قوة، وكذلك أكثر انتظاما".

وأوضح: "سنقوم بإنهاء الدوري هذا الموسم، مثلما تم الإعلان في بداية الموسم، وهذا نجاح".

وتابع عامر حسين: الجميع أصبح منشغل بأمور بعيدة عن كرة القدم، مشيرا إلى أن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك محل اهتمام الجماهير داخل وخارج مصر، ويحظى بمتابعة من كل دول العالم، ونتمنى أن تخرج المباراة بشكل جيد من الناحية الفنية، وأن تشهد التزاما من جانب لاعبي الفريقين.

واستطرد عامر حسين: "هناك 4 فرق قد تتساوي في النقاط، الجيش والمحلة والبنك الأهلي وأسوان، وتحديد الهابط بين الناديين، يكون بالمواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بينهما، ثم فارق الأهداف".

وأكمل عامر حسين: "تم تعديل بعض مواعيد المباريات، خاصة بين الفرق المهددة بالهبوط، كما تم تعديل أخرى؛ لكون بعض المباريات غير مؤثرة".

وواصل عامر حسين: "من الموسم المقبل سيتم تسليم الدرع الجديد، والاعتراضات على شكل الدرع، شيء طبيعي، فهناك دائما اختلافات".

وزاد عامر حسين : "راضٍ عن نفسي هذا الموسم، وتوقعت أن مواجهات الأهلي المؤجلة لن تكون مؤثرة، ولذلك تم وضعها في نهاية جدول الدوري، عبرنا مرحلة صعبة، ولم يتأثر أي نادٍ، والزمالك سينهي مواجهاته ويسافر لخوض البطولة العربية".

عامر حسين: كأس مصر يستكمل في الموسم الجديد

وحول مواعيد كأس مصر، قال عامر حسين: “سؤال صعب، لأن الكاف وضع بعض جداول المباريات، منها ”السوبر الافريقي، ومباريات البطولات القارية"، وتم تغيير موعد السوبر بين الأهلي واتحاد العاصمة إلى 1 سبتمبر، والاتحاد العربي قام بتغيير مواعيد البطولة العربية، والفيفا قام بتغيير موعد مونديال الأندية أيضا بمشاركة الأهلي".

وأكمل: "الجماهير تحملني مسئولية وقوع الزمالك مع بيراميدز في نصف نهائي الكأس، ودائما نحن مرتبطين بعوامل خارجية في تحديد مواعيد البطولات، خاصة في ظل تعديلات الكاف والفيفا على مواعيد المباريات".

واختتم عامر حسين تصريحاته: "سيتم إيقاف كأس مصر على مباريات نصف النهائي، وسيتم استكماله؛ بعد انطلاق الموسم الجديد، والدوري الموسم المقبل ينطلق في النصف الثاني من شهر سبتمبر، وما حدث هذا الموسم، إنجاز، فقد خضنا بطولتين للسوبر المحلي، ولعبنا وقت كأس العالم في قطر".