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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صافرة القمة تثير أزمة .. اتحاد الكرة يصدم الزمالك أمام الأهلي

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، نظيره، الزمالك، غدا الخميس، على ملعب استاد القاهرة، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بلقب الدوري الممتاز؛ بعد فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، فيما احتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المحلي.

وتلوح في الأفق، بوادر أزمة في لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، بشأن طاقم حكام المباراة المصري.

يأتي ذلك؛ بسبب تمسك لجنة الحكام في اتحاد الكرة، برئاسة البرتغالي بيريرا، باختيار أحمد الغندور حكما لتقنية الفيديو في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

ويسود اتجاه داخل لجنة الحكام في اتحاد الكرة، إلى تعيين الدولي محمود البنا، حكما لمباراة القمة، بين الأهلي والزمالك.

وتكمن أزمة اختيار لجنة الحكام في اتحاد الكرة للدولي أحمد الغندور حكما لتقنية الفيديو في قمة الأهلي والزمالك؛ نظرا للجدل الذي ثار حول الغندور، بعد إلغائه هدف التعادل لصالح النادي الإسماعيلي، في مباراته أمام الأهلي التي مني بالخسارة بهدف دون رد.

الأمر الذي أثار غضبا داخل نادي الزمالك؛ اعتراضا على عدم احتساب أحمد الغندور هدف التعادل للنادي الإسماعيلي أمام الأهلي، وهدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك- قبل عزله- بالانسحاب، وطالب بحكام أجانب لإدارة القمة.

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يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جهود 8 لاعبين أمام الزمالك، في المباراة المقرر لها غدا الخميس، على استاد القاهرة، ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ويغيب عن الأهلي كلا من “عمرو السولية، ومحمود متولي، وأكرم توفيق، وكريم فؤاد” للإصابة، و"برونو سافيو وحمدي فتحي وشادي حسين"؛ للرحيل عن الفريق، و"أيمن أشرف"؛ لانتهاء تعاقده.

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك، المقرر لها غدا الخميس، على استاد القاهرة، ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ورغم أن الجهاز الفني منح لاعبيه إجازة لمدة 48 ساعة، لكن كولر عقد جلسة مع معاونيه خلال الساعات الماضية، وتحدثوا عن الطريقة التي سيخوض بها مواجهة القمة.

وشاهد الجهاز الفني، فيديو مجمع لمباريات الزمالك الأخيرة، أعده محللو الأداء وشمل طريقة لعب الزمالك تحت القيادة الفنية الجديدة لأوسوريو، ومن خلال كواليس جلسة الجهاز الفني، فإن كولر قد استقر على خوض المباراة بالتشكيل الرئيسي، لأنها مباراة جماهيرية، وديربي خاص، وبطولة خاصة للمدير الفني السويسري.

وبات التشكيل الذي سيعتمد عليه كولر في تلك المباراة، مكون من:

محمد الشناوي في حراسة المرمي، وأمامه محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول ومروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود عبدالمنعم كهربا.

الزمالك الدوري الممتاز سيراميكا كليوباترا بيراميدز طاقم حكام أحمد الغندور الأهلى

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