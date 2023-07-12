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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصراع يشتعل على البقاء في الدوري| سيناريوهات صادمة.. واللائحة تحسم الفرق الهابطة

أتحاد الكرة
أتحاد الكرة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في مصر، إلى الجولة الختامية من مباريات الدوري المصري الممتاز، والمقرر أن تشهد صراعا شرسا؛ هروبا من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

وتوج النادي الأهلي، مساء الإثنين الماضي، بلقب الدوري المصري رسميا، للمرة الثالثة والأربعين في تاريخه، دون الحاجة للفوز في مباراته القادمة أمام الزمالك.

وجاء حسم اللقب؛ بعد خسارة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا، بنتيجة 1-2؛ ليتوقف رصيد بيراميدز عند 67 نقطة، ما جعل الأهلي يتوج باللقب رسميا، ويعتبر الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجا بلقب الدوري المصري.

وعلى الرغم من حسم لقب الدوري إلا أن الجولة الأخيرة تشهد صراعا كبيرا على حسم الهابطين لدوري الدرجة الثانية.

وتحدد الجولة الأخير، الفريقين الهابطين في الدوري، من بين فرق “أسوان وغزل المحلة، والداخلية”، إلى دوري الدرجة الثانية، رفقة “حرس الحدود” والذي ضمن الهبوط بشكل رسمي.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الأخيرة من الدوري، بعد غد الجمعة، 14 يوليو 2023، وتشهد المباريات التالية:

أسوان والداخلية، على ستاد أسوان.

حرس الحدود وغزل المحلة، على ستاد حرس الحدود (المكس).

إنبي وسيراميكا كليوباترا، على ستاد بتروسبورت.

البنك الأهلي وفيوتشر على ستاد القاهرة الدولي.

السبت 15 يوليو 2023

المصري البورسعيدي وسموحة، على ستاد برج العرب.

الإسماعيلي والاتحاد السكندري، على ستاد الإسماعيلية.

بيراميدز وطلائع الجيش، على استاد الدفاع الجوي.
 

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صراع الهبوط يشعل قاع الدوري 

نجح كل من فرق “سيراميكا كليوباترا، والإسماعيلي، وسموحة، وطلائع الجيش” رسميًا في البقاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أما الفرق الثلاثة المهددة بشكل كبير بهبوط اثنين منهم، فهم “غزل المحلة، وأسوان، والداخلية".

سيناريوهات الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية
في لقاء أسوان والداخلية، سيهبط الخاسر منهما إلى دوري الدرجة الثانية، أما التعادل؛ فقد يهبط بالاثنين، كما أن فوز الداخلية قد يهبط به أيضا.

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 ويمتلك فريق غزل المحلة 33 نقطة، وسوف يواجه نظيره حرس الحدود أول الهابطين، فإذا فاز؛ سيضمن بقائه في الدوري الممتاز. 


وفى حال فوز غزل المحلة وأسوان، وخسر البنك الأهلي وطلائع الجيش مباراتهما القادمة؛ ستكون هناك 4 فرق تملك 36 نقطة، وهي “غزل المحلة، وأسوان، والبنك الأهلي، وطلائع الجيش” وسيتم هبوط الداخلية رسميًا رفقة حرس الحدود. 

والموقف هنا يتطلب العودة إلى اللائحة، وترتيب بنود تحديد الفريق الثالث المقرر هبوطه لدوري الدرجة الثانية، وفقا للآتي:

1- فارق النقاط بين الفرق المتعادلة في المباريات التي جرت فيما بينها.
2-   فارق الأهداف بين الفرق المتعادلة التي جرت بعضها بين بعض.
3- الفريق الذي سجل أهدافا أكثر بين الفرق المتعادلة في المباريات التي جرت بينها.
4- فارق الأهداف الأعلى.
5- الفريق الذي سجل أهدافا أكثر في جميع مباريات المسابقة.
6- اللعب النظيف.
7- إقامة مباراة فاصلة بين الفرق المتعادلة على ملعب محايد.

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