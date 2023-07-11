شرط وحيد.. فيفا يصدم الأهلي في مشاركة إليو ديانج بقمة الزمالك

كشفت مصادر في اتحاد الكرة تفاصيل جديدة بشأن مشاركة المالي اليو ديانج نجم النادي الأهلي في مباراة القمة أمام نادي الزمالك فى الدوري الممتاز.

وأكدت المصادر أن المالي أليو ديانج لن يشارك مع الأهلي أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك بعد خطاب إيقافه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بالدوري الممتاز، إلا فى حالة وحيدة.

وأضافت: لن يشارك اليو ديانج رفقة النادي الأهلي في قمة الزمالك إلا بوصول خطاب رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يؤكد رفع الإيقاف عن اللاعب قبل موعد مباراة القمة.

تطورات أزمة إيقاف ديانج



كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تطورات أزمة إيقاف اليو ديانج نجم الأهلي وقانونية مشاركته أمام الاتحاد السكندري.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: انفرااااد.. حصريا بالمستندات.. خطاب لجنة الانضباط بتاريخ الأمس 10 - 7 زي ما قولت بالظبط بايقاف أليو ديانج.. وإخطار اتحاد الكرة بأن اللاعب لم يسدد المستحقات لوكيله السابق وبالتالي يعتبر موقوفا من يوم 7 من الشهر الجاري .. وحتى 6 يناير 2024..

وأضاف: "وأما وأن الخطاب جاء متأخرا فالعقوبة يتم تطبيقها من زمن وصول الخطاب أي بتاريخ 10- 7.. وليس بتاريخ 7-7 وتعتبر مشاركة ديانج حسب مصادر في الاتحاد المصري قانونية أمام الاتحاد السكندري.

وتابع: "ما علمته أن الأهلي أخطر اتحاد الكرة المصري بسداد مستحقات وكيل اللاعب.. والاتحاد والأهلي ينتظروا رد رسمي لكي يتم رفع الإيقاف".

غيابات الأهلي فى قمة الزمالك



يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جهود 8 لاعبين أمام الزمالك في المباراة المقرر لها بعد غد الخميس باستاد القاهرة ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ويغيب عن الأهلي كل من عمرو السولية ومحمود متولي وأكرم توفيق وكريم فؤاد للإصابة وبرونو سافيو وحمدي فتحي وشادي حسين للرحيل عن الفريق وأيمن أشرف لانتهاء تعاقده.

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك المقرر لها بعد غد الخميس علي استاد القاهرة ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ورغم أن الجهاز الفني منح لاعبيه إجازة لمدة 48 ساعة لكن كولر عقد جلسة مع معاونيه خلال الساعات الماضية وتحدثوا عن الطريقة التي سيخوض بها مواجهة القمة.

وشاهد الجهاز الفني فيديو مجمع لمباريات الزمالك الأخيرة أعده محللو الأداء وشمل طريقة لعب الزمالك تحت القيادة الفنية الجديدة لأوساريو، ومن خلال كواليس جلسة الجهاز الفني فأن كولر قد أستقر علي خوض المباراة بالتشكيل الرئيسي لثلاثة أسباب أولها أن الفوز يمنح الأهلي لقب الدوري حيث يحتاج لنقطتين فقط والثاني هو انها مباراة جماهيرية وديربي خاص والثالث أنها بطولة خاصة للمدير الفني السويسري.

وبات التشكيل الذي سيعتمد عليه كولر في تلك المباراة مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول ومروان عطية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود عبدالمنعم كهربا.

