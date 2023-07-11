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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

الملف الأسود لـ إمام عاشور مع الأهلي| انقسام بسبب الصفقة.. ومطالب بعودة رمضان صبحي

لحظة اعتداء إمام
لحظة اعتداء إمام عاشور على وليد سليمان

شهدت صفقة انضمام إمام عاشور المحترف فى صفوف فريق ميتلاند الدنماركي إلى النادي الأهلي تطورا جديدا خلال الساعات الأخيرة.

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إمام عاشور يوقع للأهلي 4 سنوات
 

ذكرت تقارير إعلامية أن وكيل اللاعب إمام عاشور المحترف في نادي ميتلاند الدنماركي طرح حلين أمام النادي الأهلي خلال الجلسة التي جمعته بأحد مسئولي القلعة الحمراء في فندق السلام كونكورد بمصر الجديدة نهاية الاسبوع الماضي.

أضافت التقارير الإعلامية أن وكيل إمام عاشور طرح توقيع إمام عاشور لمدة 4 سنوات للنادي الأهلي حال شراء عقد اللاعب من ميتلاند الدنماركي.
أشارت التقارير إلى أن وكيل إمام عاشور أكد للنادي الأهلي ان ميتلاند الدنماركي حال بيع إمام عاشور سيطلب قيمة الصفقة كاش وليس تقسيط.


لفتت التقارير الي أن هناك جلسة بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجنة التخطيط بعد تحفظ اللجنة على ضم اللاعب على أنه في حال الاتفاق على ضم اللاعب سيتم إرسال عرض إلي ميتلاند الدنماركي.

وشددت أن الطرح الثاني الذى قدمه وكيل إمام عاشور خلال الجلسة تضمن إرسال عرض استعارة اللاعب نظير مليون و500 ألف دولار وأحقية الشراء مقابل مليون و750 الف دولار  لكن حتي هذه اللحظة النادي الأهلي لم يرسل أي عرض لنادي ميتلاند الدنماركي.

ويمتلك إمام عاشور ملفا أسود مع النادي الأهلي خلال فترة مشاركته رفقة نادي الزمالك.

صدى البلد يرصد الملف الأسود للاعب إمام عاشور مع النادي الأهلي قبل احترافه في الدوري الدانماركي .

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اعتداء إمام عاشور على حاوي الأهلي 

في عام 2020 عقب انتهاء مباراة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك، التي انتهت بفوز الفارس الأبيض بركلات الترجيح قام إمام عاشور بضرب وليد سليمان شلوت خلال المشادة التي وقعت بين لاعبى الفريقين.

وقام عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، بتهدئة وتقبيل رأس وليد سليمان الذي كان في حالة عصبية كبيرة عقب اللقاء خلال المشادة التي حدثت بين اللاعبين.

وأعلن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة المصري عن احالة الفيديو المنتشر لإمام عاشور لاعب الزمالك خلال تجاوزه ضد النادي الأهلي وجماهيره للجنة الانضباط.

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إمام عاشور ورموز الأهلي 

أثار في شهر يوليو عام 2021 إمام عاشور لاعب نادي الزمالك، غضب جمهور الأهلي بعد تداول فيديو للاعب مع فريق الشباب للأبيض يوجه السباب لرموز القلعة الحمراء، بعد الهزيمة من الأهلي 1 / 2 في دوري الجمهورية، خلال المباراة التي أقيمت بفرع النادي الأحمر بمدينة نصر.

وظهر إمام عاشور في الفيديو وهو يقود تشجيع لاعبي شباب الزمالك، ويوجهون السباب لرموز الأهلي وعلى رأسهم صالح سليم رئيس الأهلي الأسبق وحسن حمدي وأحمد شوبير، كما تهكموا على النادي الأحمر والجمهور الأهلاوي.

مقطع الفيديو أثار غضب عدد كبير من جمهور الأهلي الذين تداولوه عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بضرورة معاقبة اللاعب، وأنه يهدف للفتنة والوقيعة بين الجمهورين.

وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الفيديو المنتشر لإمام عاشور تمت احالته للجنة الانضباط".

وتابع"لجنة الانضباط ستنظر في الفيديو الخاص بلاعبي الزمالك وسيتم النظر فيه لمعرفة مدى صحته ومن اللاعبين الموجودين فيه وهكذا".

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إيقاف إمام عاشور 12 مباراة 

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة إيقاف إمام عاشور وأحمد عيد لاعبي الزمالك 12 مباراة، لكل منهما، عقب مراجعة مقاطع الفيديو التي تدين لاعبي الزمالك في إهانات للنادي الأهلي ورموزه.

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انقسام في الأهلي بسبب صفقة إمام عاشور

يرى فريق من النادي الأهلي ضرورة حسم صفقة ضم إمام عاشور باعتباره لاعبا دوليا وصغير السن ومن الممكن ان يفيد القلعة الحمراء في خط الوسط.

وعزز الفريق المؤيد داخل النادي الأهلي لحسم ضم إمام عاشور أن اللاعب سبق وان اعتذر عن الوقائع المشينة التي ارتكبها ضد رموز النادي ووليد سليمان حاوي القلعة الحمراء.

فيما يرفض آخرون إتمام صفقة ضم إمام عاشور سيرا على مبادىء المايسترو الراحل صالح سليم وهتافات الجماهير فى المدرجات بإحدى مباريات الدوري التي طالبت بعدم ضمه الي صفوف المارد الأحمر.

وقارن البعض من جماهير النادي الأهلي بين مواقف إمام عاشور مع النادي الأهلي وبين رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي مشددة على ان الأخير لم تصدر منه أي وقائع مسيءة بعد رحيله من القلعة الحمراء وأكدت أن الأخير أولي بالعودة باعتباره ابن النادي. 

امام عاشور الأهلى ميتلاند الدنماركى وليد سليمان لجنة الانضباط الزمالك

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