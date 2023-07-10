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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

سيناريو كهربا.. اتحاد الكرة يكشف عن حلول إيقاف فيفا قيد الزمالك

شيكابالا
شيكابالا

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن اثنين من الحلول يمكن لنادي الزمالك سلك أي منهما لحل أزمة إيقاف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا القيد بسبب مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي الخاصة باللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا. 

وتلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم لكرة القدم "فيفا" يفيد بإيقاف القيد لنادى الزمالك بسبب مستحقات نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى بخصوص صفقة شيكابالا.

قال المصدر ذاته أن نادي الزمالك يمكنه انهاء أزمة ايقاف القيد الصادر بقرار من الفيفا بسبب أزمة مستحقات شيكابالا مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

أضاف: الحل الأول أمام نادي الزمالك سداد مستحقات شيكابالا الي نادي سبورتنج لشبونة وارسال خطاب الي الفيفا يتضمن إثبات ذلك بشكل رسمي لرفع ايقاف القيد.  

استطرد: الحل الثاني يكمن فى احقية نادي الزمالك في الاستئناف على عقوبة غرامة شيكابالا أمام المحكمة الرياضية الدولية كاس خلال 10 أيام من وصول القرار الي نادي الزمالك على غرار ما حدث فى أزمة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي في غرامة نادي الزمالك.

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تفاصيل إيقاف قيد الزمالك فى غرامة شيكابالا ولشبونة  

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، حقيقة ما تردد عن إيقاف قيد النادي بسبب قضية المستحقات المتأخرة لصالح سبورتينج لشبونة البرتغالي، في عودة شيكابالا قائد الفريق للنادي الأبيض من النادي البرتغالي .

واكد المصدر عن وجود  قرار بإيقاف قيد اللاعبين بسبب قضية شيكابالا منذ نحو شهر ونصف ، وان مرتضى منصور صرح من قبل في مؤتمر صحفي أن نادي الزمالك مهدد بحرمانه من قيد لاعبين جدد، وذلك لـ 3 فترات قيد متتالية، بسبب المستحقات المتأخرة لصالح النادي لصالح نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، والبالغ قيمتها ما يقرب 1.5 مليون دولار، وأشار منصور وقتها أن أزمة الحجز على أرصدة نادي الزمالك تعطل سداد المبالغ المستحقة للنادي البرتغالي.
وأشار المصدر عن إمكانية رفع العقوبة وتسديد المبالغ المتأخرة لصالح لشبونة و رفع إيقاف القيد والتمكن حال الدفع من قيد اللاعبين الجدد.

فيما أكد مصدر في اتحاد الكرة عن وصةل خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف القيد لنادي الزمالك بسبب قضية شيكابالا مع نادي سبورتنج.
 

الزمالك شيكابالا فيفا اتحاد الكرة سبورتنج لشبونة

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