أول تعليق من الزمالك على أنباء إيقاف القيد للنادي بسبب شيكابالا

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، حقيقة ما تردد عن إيقاف قيد النادي بسبب قضية المستحقات المتأخرة لصالح سبورتينج لشبونة البرتغالي، في عودة شيكابالا قائد الفريق للنادي الأبيض من النادي البرتغالي .

واكد المصدر عن وجود قرار بإيقاف قيد اللاعبين بسبب قضية شيكابالا منذ نحو شهر ونصف ، وان مرتضى منصور صرح من قبل في مؤتمر صحفي أن نادي الزمالك مهدد بحرمانه من قيد لاعبين جدد، وذلك لـ 3 فترات قيد متتالية، بسبب المستحقات المتأخرة لصالح النادي لصالح نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، والبالغ قيمتها ما يقرب 1.5 مليون دولار، وأشار منصور وقتها أن أزمة الحجز على أرصدة نادي الزمالك تعطل سداد المبالغ المستحقة للنادي البرتغالي.



وأشار المصدر عن إمكانية رفع العقوبة وتسديد المبالغ المتأخرة لصالح لشبونة و رفع إيقاف القيد والتمكن حال الدفع من قيد اللاعبين الجدد.

فيما أكد مصدر في اتحاد الكرة عن وصةل خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف القيد لنادي الزمالك بسبب قضية شيكابالا مع نادي سبورتنج.