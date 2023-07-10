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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا تعايرني ولا أعايرك.. تعليق مثير من محامي كهربا على إيقاف القيد بالزمالك

الزمالك
الزمالك

علق أشرف عبد العزيز محامي كهربا علي قرار ايقاف القيد في الزمالك لحين دفع مستحقات سيررتنج لشبونة .

وكتب اشرف من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" ولا تعايرني ولا أعايرك الهم طايلنى وطايلك شوفت الدنيا بتطلب إيقافي صدر قرار عقوبة منع القيد لك هي ده الدنيا ".

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سيناريو كهربا.. اتحاد الكرة يكشف عن حلول إيقاف فيفا قيد الزمالك

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أول تعليق من الزمالك على أنباء إيقاف القيد للنادي بسبب شيكابالا

تلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم لكرة القدم "فيفا" يفيد بإيقاف القيد لنادى الزمالك بسبب مستحقات نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى بخصوص صفقة شيكابالا.

ناحية أخرى ، شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك ، التي أقيمت صباح اليوم الاثنين ، مشاركة أحمد سيد "زيزو" الأبيض ، استعدادا لمواجهة الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

واطمأن الفريق الفني ، بالتنسيق مع الجهاز الطبي ، على جاهزية "زيزو" لمباراة القمة ، بعد تعرضة للطائرة ، خفيفة في مسابقة الدوري الممتاز.

اتحاد الكرة الزمالك نادي سبورتنج شيكابالا نادي الزمالك

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