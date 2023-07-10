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رئيس التحرير
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بعد عزل مرتضى نهائيا من يحكم الزمالك.. هل من حقه الترشح؟

تسنيم خيري مذيعة
تسنيم خيري مذيعة صدى البلد

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول إنهاء المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الجدل الدائر مؤخرا حول أحقية المستشار مرتضى برئاسة نادي الزمالك، وقضت بعزله من رئاسة النادي، فيما يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعا مهما، مساء اليوم الأحد؛ لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بفريق الكرة، وقطاعات الناشئين، بالإضافة إلى بعض الأمور الإدارية، ومن المقرر أن يتم خلاله تحديد رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في البطولة العربية، المقرر إقامتها في السعودية نهاية الشهر الجاري.

وأكد مصدر مسئول، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وزارة الشباب والرياضة تحترم كل الأحكام القضائية، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ قرار المحكمة، وعزل رئيس نادي الزمالك، كما حدث من قبل.

وواصل تصريحاته: سيتم تكليف أعضاء مجلس الإدارة، بإدارة شؤون النادي؛ لحين الدعوة إلى أقرب جمعية عمومية، من أجل إجراء الانتخابات. 

وقضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن على الحكم الصادر بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، واستبعاده ‏من مجلس الإدارة، وقررت تأييد حكم العزل، حيث كان الطعنين المقدمان من مرتضى منصور، ومن الحكومة، طلبا بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

 

تسنيم خيري نادي الزمالك مرتضى منصور رئاسة نادي الزمالك رئاسة النادي

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