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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار حازم من وزارة الشباب والرياضة بشأن عزل رئيس الزمالك

مرتضي منصور
مرتضي منصور

رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الطعن المقدم من الحكومة في الحكم الصادر بعزل المستشارمرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.

وردت وزارة الشباب والرياضة على قرار المحكمة الإدارية العليا بعزل مرتضي منصور

وأكد مصدر مسئول في تصريحات خاصة لصدي البلد آن وزارة الشباب والرياضة تحترم كافة الأحكام القضائية

وأشار إلي تنفيذ قرار المحكمة وعزل رئيس نادي الزمالك كما حدث من قبل

وتابع : سيتم تكليف أعضاء مجلس الإدارة بإدارة شؤون النادي لحين الدعوة الي أقرب جمعية عمومية من أجل أجراء الانتخابات


 

وأقام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الطعن على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، بالإضافة إلى الطعنالمقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

واختصم مرتضى منصور في دعواه كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيساللجنة الأولمبية المصرية بصفتهم، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وهم ممدوح عباس وهاني العتالوغيرهما.

وطلب مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظرالدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوافيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك.

حملت الدعوى الأولى رقم 70458 لسنة 76 قضائية، والثانية رقم 70456 لسنة 76، والثالثة والرابعة رقم 70451،70452 لسنة 76 قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته.

وجاء في إحدى الدعاوى المقامة ضد مرتضى منصور أن السبب الأول لزوال عضوية مجلس الإدارة عن مرتضى أحمدمنصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية 2021: 2025 صدور أحكام جنائيةنهائية وباتة بعقوبات مقيدة للحرية ضده.

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