كواليس خطف الأهلي الصفقة السوبر من الزمالك .. بالأرقام

نجح مسئولو النادي الأهلي فى الحصول على خدمات البرازيلية ميلكا بوليسكا لاعبة نادي الزمالك للكرة الطائرة لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم القادم .

وقدمت ميلكا بوليسكا أداء متميزا مع الزمالك فى الموسم الماضى وكانت أحد الأسباب الرئيسية فى حصول الزمالك لأول مرة فى كرة الطائرة للسيدات على أكثر من بطولة فى موسم واحد .

وتوصل مسئولو الأهلي لاتفاق نهائى مع اللاعبة البرازيلية بحيث تحصل اللاعبة على عقد قيمته 50 ألف دولار فى الموسم الواحد ولكنها اشترطت الحصول على المبلغ على دفعات فى المواعيد المحددة دون أى تأخير رغم أنها كانت تحصل على 55 ألف دولار مع الزمالك، ولكنها كانت تعانى وفقا لمصادر قريبة من اللاعبة، فى الحصول على الدفعات فى المواعيد المحددة وهو ما دفعها للبحث عن الرحيل عن الزمالك لعدم الانتظام فى الحصول على المستحقات فى المواعيد المحددة سلفا .

ويسعى الأهلي حاليا لتدعيم صفوف فريق الكرة الطائرة للسيدات بشكل قوى من أجل استعادة الصدارة الأهلاوية من جديدة فى الطائرة سواء على مستوى الرجال أو السيدات.

ميلكا بوليسكا

ميلكا بوليسكا

ميلكا بوليسكا