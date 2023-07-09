غلق صفحة رئاسة نادي الزمالك| المحكمة تعزل مرتضى منصور نهائيا.. و"الرياضة" تجهز البديل

«الإدارية العليا» تنهي صراع مرتضى منصور على رئاسة الزمالك وتؤيد عزله

«الشباب والرياضة»: نحترم الأحكام.. وتكليف مجلس الإدارة بإدارة شؤون النادي

مجلس إدارة الزمالك يعقد اجتماعا مهما لمناقشة العديد من الملفات



أنهت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الجدل الدائر مؤخرا حول أحقية المستشار مرتضى برئاسة نادي الزمالك، وقضت بعزله من رئاسة النادي، فيما يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعا مهما، مساء اليوم الأحد؛ لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بفريق الكرة، وقطاعات الناشئين، بالإضافة إلى بعض الأمور الإدارية، ومن المقرر أن يتم خلاله تحديد رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في البطولة العربية، المقرر إقامتها في السعودية نهاية الشهر الجاري.

وأكد مصدر مسئول، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وزارة الشباب والرياضة تحترم كل الأحكام القضائية، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ قرار المحكمة، وعزل رئيس نادي الزمالك، كما حدث من قبل.

وواصل تصريحاته: سيتم تكليف أعضاء مجلس الإدارة، بإدارة شؤون النادي؛ لحين الدعوة إلى أقرب جمعية عمومية، من أجل إجراء الانتخابات.

وقضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن على الحكم الصادر بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، واستبعاده ‏من مجلس الإدارة، وقررت تأييد حكم العزل، حيث كان الطعنين المقدمان من مرتضى منصور، ومن الحكومة، طلبا بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

ولم يحضر مرتضى منصور جلسة اليوم أمام مجلس الدولة، لنظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على حكم مجلس الدولة بعزله من رئاسة نادي الزمالك، حيث قضت المحكمة برفض الطعن، وتأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.

قضايا الدولة تطعن على عزل مرتضى منصور

وكانت هيئة قضايا الدولة- ممثلة عن وزارة الشباب والرياضة- تقدمت بطعن قضائي على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالقضاء الإداري، بإلزام وزير الشباب والرياضة بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، واستبعاده رسميا من مجلس الإدارة، وحمل الطعن رقم 101181 لسنة 69 قضائية عليا.

مفوضي مجلس الدولة توصي بقبول الطعن

أوصت هيئة مفوضي الدولة المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والطعن المقام من المستشار مرتضى منصور، على الحكم الصادر ضده بعزله من رئاسة نادى الزمالك.

زوال صفة مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك، وحملت الدعوى الأولى رقم 70458 لسنة 76 قضائية، والثانية رقم 70456 لسنة 76، والثالثة والرابعة رقم 70451، 70452 لسنة 76 قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته.

وجاء في إحدى الدعاوى المقامة ضد مرتضى منصور، أن السبب الأول لزوال عضوية مجلس الإدارة عن مرتضى أحمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية 2021: 2025؛ هو صدور أحكام جنائية نهائية وباتة ضده، بعقوبات مقيدة للحرية ضده.

ومن المقرر وفقًا لنص المادة 41 من لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية اللائحة الاسترشادية، والتي تنص على أنه تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في عدة حالات.

الحالة الأولى: إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة 3 جلسات متتالية، أو تخلف عن الحضور 6 جلسات متفرقة خلال سنة من مدة مجلس الإدارة، وفي تطبيق أحكام هذا البند؛ تعد الاجتماعات التي تتم خلال الشهر، بمقام اجتماع واحد.

الحالة الثانية: إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضي بشهر إفلاسه بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وفى جميع هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرارًا بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية.

يذكر أن هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزارة الشباب والرياضة تقدمت بطعن لوقف الحكم ذاته .

وأودعت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تقريرها في الطعنين المقامين من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بصفته وعن نفسه، ووزير الرياضة، والتي يطالبان فيهما بإلغاء حكم عزله من منصبه بسند أنه لا يحقق المصلحة العامة.

أول رد فعل من نادي الزمالك

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، عقد اجتماعا هام مساء اليوم الأحد لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بفريق الكرة وقطاعات الناشئين بالإضافة إلى بعض الأمور الإدارية، وبالتأكيد سيكون أمر عزل رئيس النادي على رأس الاجتماع.

ومن المقرر أن يتم خلال الجلسة تحديد رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في البطولة العربية التي ستقام في السعودية نهاية الشهر الجاري.

وزارة الشباب والرياضة تعلق على القرار

وأكد مصدر مسئول بوزارة الشباب والرياضة، في تصريحات خاصة لصدي البلد، أن وزارة الشباب والرياضة تحترم كافة الأحكام القضائية.

وأشار إلي تنفيذ قرار المحكمة وعزل رئيس نادي الزمالك كما حدث من قبل.

وتابع : سيتم تكليف أعضاء مجلس الإدارة بإدارة شؤون النادي لحين الدعوة الي أقرب جمعية عمومية من أجل أجراء الانتخابات.