أحمد حسن يصدم جماهير الزمالك بشأن إيقاف القيد

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن قرار الفيفا بشان ايقاف قيد الزمالك لحين دفع مستحقات سبورتنج لشبونة .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" فيفا يرسل خطاب رسمي لاتحاد الكرة بإيقاف قيد الزمالك لحين دفع مستحقات سبورتنج لشبونة ".

تلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم لكرة القدم "فيفا" يفيد بإيقاف القيد لنادى الزمالك بسبب مستحقات نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى بخصوص صفقة شيكابالا.

ناحية أخرى ، شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك ، التي أقيمت صباح اليوم الاثنين ، مشاركة أحمد سيد "زيزو" الأبيض ، استعدادا لمواجهة الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.



واطمأن الفريق الفني ، بالتنسيق مع الجهاز الطبي ، على جاهزية "زيزو" لمباراة القمة ، بعد تعرضة للطائرة ، خفيفة في مسابقة الدوري الممتاز.