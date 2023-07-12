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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جوري بكر: دعوت الله أن أشارك بمسلسل محمد سامي في رمضان وربنا استجاب

الفنانة جوري بكر
الفنانة جوري بكر

حلت الفنانة جوري بكر، ضيفة على الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".

وقالت الفنانة جوري بكر: “أكيد نفسي أشتغل مع مخرجين وناس كثيرة، ويمكن النصيب والصدف كانت تجمعني دائما مع الاستاذ محمد سامي أو أني اعمل دور مع الفنانة مي عمر، دعيت لربنا أكون في رمضان في مسلسل محمد سامي وربنا إستجاب لدعوتي”.

وتحدثت جوري بكر في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس، عن بداياتها الفنية والإعلامية، قائلة:" اول برنامج قدمته كان اسمه الفنون القتالية المختلطة  وكان تحدي كبير لي".

وأضافت جوري بكر:" اشتغلت في برنامج برنامج مقالب رامز واكل الجو، واشتغت في برنامج هندي في دبي وكنت بتكلم هندي".

الفنانة جوري بكر جوري بكر الفنانة إسعاد يونس صاحبة السعادة محمد سامى

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