جوري بكر: اشتغلت في رامز واكل الجو.. وشاروخان رقص معايا في برنامج هندي

حلت الفنانة جوري بكر، ضيفة على الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".

وتحدثت جوري بكر في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس، عن بداياتها الفنية والإعلامية، قائلة:" اول برنامج قدمته كان اسمه الفنون القتالية المختلطة وكان تحدي كبير لي".

وأضافت جوري بكر:" اشتغلت في برنامج برنامج مقالب رامز واكل الجو، واشتغت في برنامج هندي في دبي وكنت بتكلم هندي".

وتابعت جوري بكر :" رقصت مع الفنان الهندي الشهير شاروخان اثناء تقديمي برنامج هندي في دبي ".



واكملت جوري بكر:" احب التمثيل منذ الصغر، وأتتني فرصة التمثيل في مسلسل البرنس".