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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جوري بكر: اشتغلت في رامز واكل الجو.. وشاروخان رقص معايا في برنامج هندي

جوري بكر
جوري بكر

حلت الفنانة جوري بكر، ضيفة على الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".

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جوري بكر: لما بكح على السوشيال ميديا بيقفشوني

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بملابس محتشمة.. جوري بكر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

 

وتحدثت جوري بكر في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس، عن بداياتها الفنية والإعلامية، قائلة:" اول برنامج قدمته كان اسمه الفنون القتالية المختلطة  وكان تحدي كبير لي".

وأضافت جوري بكر:" اشتغلت في برنامج برنامج مقالب رامز واكل الجو، واشتغت في برنامج هندي في دبي وكنت بتكلم هندي".

وتابعت جوري بكر :" رقصت مع الفنان الهندي الشهير شاروخان اثناء تقديمي برنامج هندي في دبي ".


واكملت جوري بكر:" احب التمثيل منذ الصغر، وأتتني فرصة التمثيل في مسلسل البرنس".

جوري بكر جوري صاحبة السعادة اسعاد يونس اخبار التوك شو

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