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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس محتشمة.. جوري بكر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

جوري بكر
جوري بكر

حرصت الفنانة سارة سلامة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهور لها.

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تألقت جوري بكر في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل باللون البيج ونسقت معه بليزر باللون الأبيض مما زاد من أناقتها.

ولم تبالغ جوري بكر في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات وأرتدت القطع البسيطة للغاية، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت جوري بكر على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

https://www.instagram.com/reel/CufN4vmrefK/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

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