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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر.. ظهور هذه العلامات دليل على إصابتك بسرطان القولون

أعراض سرطان القولون
أعراض سرطان القولون  

قد تظهر بعض الأعراض المبكرة التي تنذرك بالإصابة بسرطان القولون، والتي يمكن للاكتشاف المبكر أن يسهل علاج المرض والشفاء منه.

 

أعراض سرطان القولون

 

ويعتبر سرطان القولون هو أحد أنواع السرطانات التي تبدأ في الأمعاء الغليظة، وهو يصيب البالغين الأكبر سنًا، بالرغم من ظهوره في أي مرحلة عمرية، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي.

 

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ويظهر سرطان القولون على شكل تكتلات صغيرة، داخل القولون وبمرور الوقت تتحول لسرطان؛ حيث يحدث سرطان القولون عندما تنشأ تغيرات في الحمض النووي، و تنمو الخلايا السليمة، وتنقسم للحفاظ على عمل وظائف الجسم بشكل طبيعي.


ويتسبب انقسام الخلايا السليمة في تلف الحمض النووي، مما يؤدي للإصابة بالسرطان، وتستمر الخلايا في الانقسام حتى في حالة عدم الحاجة لخلايا جديدة، وتتجمع الخلايا وتشكل ورم كبير.

 

أعراض سرطان القولون

 

وهناك بعض الأعراض الواضحة والمبكرة، والتي تشير للإصابة بسرطان القولون، وتشمل ما يلي :

_ وجود تغير بشكل دائم في حركة الأمعاء.

_ تغير في العادة اليومية للأخراج، سواء الإسهال أو الإمساك، أو تغيرًا في تماسك البراز.

_ وجود نزيفًا شرجيًا.

_ ملاحظة دمًا في البراز.

_ وجود اضطرابات مستمرة في البطن.

_ التقلصات المؤلمة أو الغازات أو الألم.

_ الشعور بأن الأمعاء لا تفرغ ما بها تمامًا.

_ الضعف أو الإرهاق.

_ فُقدان الوَزن غير المبرر.

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