من غير ما تحتاري.. أعراض الحمل في الأسبوع الأول

تظهر بعض العلامات والأعراض الواضحة لحدوث الحمل في الأسبوع الأول؛ حيث ان هناك أعراض تؤكد وجود حمل تظهر عند معظم النساء.

اعراض الحمل في الاسبوع الاول

ويمكن للمرأة أن تلاحظ علامات الحمل في الأيام الأولى أو في الأسبوع الأول، وتشمل هذه الأعراض ما يلي:

_ تشنجات الرحم .

_ نزيف انغراس البويضة



وترتبط البويضة المخصبة بجدار الرحم في الأسبوع الأول من الحمل، مما يسبب تشنجات بطن تشبه تشنجات نزول الحيض، بالإضافة لحدوث نزيف انغراس البويضة أو دم التعشيش، إذ يصيب ما يقارب 20% من النساء الحوامل.

اعراض الحمل في الاسبوع الاول

لذا، تعد هذه الأعراض من علامات الحمل في الايام الاولى، وتخطىء العديد من الحوامل بظنهن أنها أعراض الدورة الشهرية. ولعل أهم ما يميز نزيف الحمل عن نزيف الدورة الشهرية ما يلي:

_ يكون لون الدم الناجم عن انغراس البويضة بالرحم مائل للون الزهري، أو الأحمر، أو البني، وتكون بقع صغيرة تظهر على الملابس الداخلية، وتظهر فقط عند المسح.

_ يستمر نزيف انغراس البويضة لمدة 3 أيام أو أقل.

وقد تلاحظ بعض الحوامل وجود إفرازات مهبلية بيضاء اللون في الأسبوع الأول من الحمل، وتكون هذه الإفرازات من اعراض الحمل في الاسبوع الاول.