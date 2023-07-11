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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب غير متوقعة لزيادة انتفاخ المعدة.. حسام موافي يوضحها

أسباب إنتفاخ المعدة
أسباب إنتفاخ المعدة

أحيانا نصاب بالغازات دون معرفة السبب الرئيسي وراء حدوثه، وقد كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن انتفاخ المعدة يحدث بسبب وجود الغازات في الجسم، وهو  أمر طبيعي.

 

أسباب انتفاخ المعدة

 

وتابع حسام موافي، خلال برنامجه لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، أن زيادة الغازات في الجسم عن الحد الطبيعي قد يتسبب في الشعور بالضيق، والشعور بالخجل .

 

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وتابع حسام موافي، أن التدخين قد يزيد من الغازات، وذلك لأن المدخن أثناء شرب السيجارة يبتلع كميات كبيرة من الهواء مما يؤدي لانتفاخ القولون، وكذلك الأمر بالنسبة للشيشة، وهذا ما يفسر زيادة وزن المقلعين عن التدخين، لأنه يريد تناول طعام كثير بعد خروج الأدخنة من داخل المعدة.

 

أسباب إنتفاخ المعدة

 

وأوضح حسام موافي، أن تناول المياه الغازية بالأخص أثناء تناول الأكل يؤدي لانتفاخ البطن.  كما أن الشخص العصبي يعاني من زيادة انتفاخ القولون لأن الشخص العصبي يضطر ابتلاع الهواء أثناء العصبية.

 

وأكد حسام موافي، أن أسباب انتفاخ المعدة متعددة ومنها: التدخين، شرب مياه غازية خلال الأكل، العصبية والانفعال.

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