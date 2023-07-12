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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

هل يؤثر المرض النفسي في اكتشاف بعض أنواع السرطان.. دراسة صادمة

تأثير المرض النفسي
تأثير المرض النفسي على إكتشاف مرض السرطان

قد يرفض البعض العلاج والخضوع للفحوصات الطبية عند معرفتهم الإصابة بالسرطان.. وقد كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة أرهوس الدنماركية، أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية لا يخضعون للفحوصات الطبية والاختبارات لاكتشاف إصابتهم بمرض السرطان.

 

تأثير المرض النفسي على اكتشاف مرض السرطان

 

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن حوالي خمسة آلاف دنماركي أصيبوا بسرطان القولون والمستقيم، وذلك في أعمار تزيد عن خمسين عاما، ولكنهم لم يريدوا أن يخضعوا للفحص المجاني للكشف عن الإصابة بالسرطان.

 

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وأكدت نتائج الدراسة، أن الإصابة ببعض الأمراض النفسية كانت سبب في عدم قبولهم إجراء فحص للتأكد من احتمالات إصابتهم بالسرطان، وفقا لما نشر في موقع "ميديكال إكسبريس".

 

وقالت الباحثة ميته كيلزهولم تومسون، إن هذه هي أول دراسة تتناول تأثير المرض النفسي على المشاركة في الاختبارات والفحوصات التي تؤكد الإصابة بالسرطان.

 

المرض النفسي يعوق تشخيص بعض أنواع السرطان

 

واعتمدت الدراسة على بيانات مليوني و36 ألف و352 دنماركيا عُرض عليهم إجراء فحص للتأكد من احتمالات إصابتهم بسرطان القولون والمستقيم، وتبين أن نسبة المشاركين من المرضى النفسيين جاءت أقل بواقع 8ر13% من الأصحاء، وأن هذه النسبة ارتفعت إلى 4ر15% لدى النساء.

 

وأضافت تومسون، إلى أنه: "لقد وجدنا أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية تتراجع احتمالات مشاركتهم في برامج الفحص المبكر، لاكتشاف الإصابة بمرض السرطان".

المرض النفسي السرطان مشاكل نفسية سرطان القولون الفحص المبكر

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