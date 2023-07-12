عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أكسيد وسيتروين| سيارات 2024 متوفرة الآن تبدأ بـ 500 ألف جنيه

سيارات 2024 المتوافرة
سيارات 2024 المتوافرة الآن بالسوق المحلي

توافر داخل السوق المصري للسيارات العديد من الطرازات الجديدة موديل 2024، وذلك رغم التعثرات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا، إلا أن الوكلاء والموزعين بالسوق المحلي المصري يوجد لديهم سيارات مختلفة الفئات منها  كيا سبورتاج ، وسيتروين C4X، وكيا اكسيد، وهيونداي اكسنت RB ، ونيسان صني من موديلات 2024 الجديدة .

تقترب من 2 مليون جنيه| مواصفات كيا سبورتاج 2024 الـ SUV الجديدة

أسعار نيسان صني موديل 2024 في السوق المصري | صور

يعرض موقع صدى البلد الإخباري سيارات موديل 2024 داخل السوق المصري للسيارات الجديدة :

1- كيا سبورتاج الـ SUV

تستخدم كيا سبورتاج الـ SUV ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 180 حصان، وتخرج عزم دوران 265 نيوتن/متر.

كيا سبورتاج الـ SUV موديل 2024

تتوافر سيارة  كيا سبورتاج الـ SUV موديل 2024 داخل السوق المصري للسيارات بـ 5 فئات مختلفين في الأسعار والتجهيزات حيث تباع الفئة الأولي بـ مليون و 369 ألف جنيه، والفئة الثانية بـ مليون و 489 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها وصل الي مليون و 639 ألف جنيه، والفئة الرابعة سعرها مليون و 769 ألف جنيه، والفئة الخامسة سعرها مليون و 849 ألف جنيه .

2- كيا اكسيد الهاتشباك

تتسارع سيارة كيا اكسيد الهاتشباك من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية، وتحتاج الي 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتمتلك محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتستخدم اكسيد موديل 2024 الهاتشباك ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتنتج 160 حصان، وعزم دوران 253 نيوتن/متر.

كيا اكسيد موديل 2024

تأتي كيا اكسيد داخل سوق السيارات المصري بـ 3 فئات موديل 2024 تبدا أسعارهم من مليون و 149 ألف جنيه، وتابع الفئة الثانية بـ مليون و 219 ألف جنيه، والفئة الثالثة تباع بسعر مليون و 289 ألف جنيه .

3- سيتروين C4X الهاتشباك

تنتج سيتروين C4X موديل 2024 الهاتشباك عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 510 لتر، وتمتلك سيتروين C4X محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتخرج قوة 130 حصان.

سيتروين C4X موديل 2024 الهاتشباك

تتواجد سيارة سيتروين C4X موديل 2024 الهاتشباك بـ السوق المحلي بفئتين الأولي سعرها مليون و 150 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها مليون و 260 ألف جنيه .

4- هيونداي اكسنت RB السيدان

تستخدم سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتحتاج هيونداي اكسنت RB السيدان الي 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة وتخرج قوة 125 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن/متر.

هيونداي اكسنت RB السيدان موديل 2024

تباع سيارة هيونداي اكسنت RB السيدان موديل 2024 داخل السوق المحلي بـ 5 فئات الأولي تباع بسعر 549 ألف جنيه، والثانية تباع بسعر 559 ألف جنيه، والثالثة تباع بسعر 574 ألف جنيه، والرابعة تابع بسعر 589 ألف جنيه، والخامسة تباع بسعر 599 ألف جنيه.

5- نيسان صني السيدان

تحتاج نيسان صني موديل 2024 الي 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتستخدم صني السيدان ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتنتج قوة 108 حصان، وعزم دوران 134 نيوتن/متر.

نيسان صني موديل 2024 


تبدا أسعار سيارة نيسان صني موديل 2024 من 485 ألف جنيه للفئة الأولي ، و516 ألف جنيه للفئة الثانية، و 537 ألف جنيه للفئة الثالثة ، و 551 ألف جنيه للفئة الرابعة .

نيسان صني السيدان هيونداي اكسنت RB السيدان سيتروين C4X الهاتشباك كيا اكسيد الهاتشباك كيا سبورتاج الـ SUV

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

نهاية الإنترنت في العالم.. عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض بهذا التوقيت

مفاجأة.. كولر يتمسك بـ نجم الأهلي ويرفض رحيله|تفاصيل

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

عمل صوت وحش أمام المأمور.. القصة الكاملة لأزمة حسن شاكوش وريم طارق

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

أودعوه القفص.. تأييد حبس لاعب كرة شهير بتهمة سرقة عقد زواج عرفي

موضوعات متعلقة

هدية ذهب ببلاش| ميكروباصات كينج لونج 2023 بـ مبادرة الإحلال بهذا السعر

كورولا السيدان زيرو تقترب من المليون جنيه خلال 2023| صور

نصائح لـ شحن بطارية سيارتك الكهربائية بنجاح خلال الصيف| تفاصيل

تقترب من 2 مليون جنيه| مواصفات كيا سبورتاج 2024 الـ SUV الجديدة

تخطت المليون جنيه.. مميزات كيا اكسيد 2024 الهاتشباك| صور

فرصة لا تعوض.. ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك بـ90 ألف جنيه| صور

سيتروين ورينو| سيارات مستعملة تحت 160 ألف جنيه

بداية من 500 ألف جنيه.. 5 سيارات 2023 بمحركات قوية في السوق المصري|صور

ترشيحاتنا

عاصمة عربية ضمن المناطق الأكثر حرارة في العالم.. تعرف عليها

سماع دوي انفجار بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية

الناتو يتبنى خطة لنشر 100 ألف جندي على أراضي بولندا

التعليم تكشف حقيقة تغيير نظام ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

ألفاظ خادشة للشرف وتحرش بفتاتين .. قرار رادع ضد شابين بالقاهرة

إجازة رأس السنة الهجرية.. كيفية إحيائها وهل صيامها يعدل 50 عاماً؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب دراجات الحرارة..ردة فعل غير متوقعة من مذيع شهير في النمسا.. فيديو

100مليون دولار.. كل ما تريد معرفته عن فيلم باربى

جوزاها في الـ 16 قلب حياتها..أميرة أم البنات طالبة تجارة وأسطى تكييف بريمو

يستحق السجن.. لن تصدق ما فعله بريطاني بـ قطة أعلى حافة منحدر

فيديو

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

حرق المصحف الشريف.. رد فعل صادم من أمريكا | ماذا حدث ؟

حفظ القرآن ويحب النبي والصحابة.. أبرز تصريحات جورج قرداحي عن الإسلام

موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة.. إعلان هام من وزير التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ