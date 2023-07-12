أكسيد وسيتروين| سيارات 2024 متوفرة الآن تبدأ بـ 500 ألف جنيه

توافر داخل السوق المصري للسيارات العديد من الطرازات الجديدة موديل 2024، وذلك رغم التعثرات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا، إلا أن الوكلاء والموزعين بالسوق المحلي المصري يوجد لديهم سيارات مختلفة الفئات منها كيا سبورتاج ، وسيتروين C4X، وكيا اكسيد، وهيونداي اكسنت RB ، ونيسان صني من موديلات 2024 الجديدة .

يعرض موقع صدى البلد الإخباري سيارات موديل 2024 داخل السوق المصري للسيارات الجديدة :

1- كيا سبورتاج الـ SUV

تستخدم كيا سبورتاج الـ SUV ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 180 حصان، وتخرج عزم دوران 265 نيوتن/متر.

كيا سبورتاج الـ SUV موديل 2024

تتوافر سيارة كيا سبورتاج الـ SUV موديل 2024 داخل السوق المصري للسيارات بـ 5 فئات مختلفين في الأسعار والتجهيزات حيث تباع الفئة الأولي بـ مليون و 369 ألف جنيه، والفئة الثانية بـ مليون و 489 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها وصل الي مليون و 639 ألف جنيه، والفئة الرابعة سعرها مليون و 769 ألف جنيه، والفئة الخامسة سعرها مليون و 849 ألف جنيه .

2- كيا اكسيد الهاتشباك

تتسارع سيارة كيا اكسيد الهاتشباك من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية، وتحتاج الي 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتمتلك محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتستخدم اكسيد موديل 2024 الهاتشباك ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتنتج 160 حصان، وعزم دوران 253 نيوتن/متر.

كيا اكسيد موديل 2024

تأتي كيا اكسيد داخل سوق السيارات المصري بـ 3 فئات موديل 2024 تبدا أسعارهم من مليون و 149 ألف جنيه، وتابع الفئة الثانية بـ مليون و 219 ألف جنيه، والفئة الثالثة تباع بسعر مليون و 289 ألف جنيه .

3- سيتروين C4X الهاتشباك

تنتج سيتروين C4X موديل 2024 الهاتشباك عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 510 لتر، وتمتلك سيتروين C4X محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتخرج قوة 130 حصان.

سيتروين C4X موديل 2024 الهاتشباك

تتواجد سيارة سيتروين C4X موديل 2024 الهاتشباك بـ السوق المحلي بفئتين الأولي سعرها مليون و 150 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها مليون و 260 ألف جنيه .

4- هيونداي اكسنت RB السيدان

تستخدم سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتحتاج هيونداي اكسنت RB السيدان الي 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة وتخرج قوة 125 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن/متر.

هيونداي اكسنت RB السيدان موديل 2024

تباع سيارة هيونداي اكسنت RB السيدان موديل 2024 داخل السوق المحلي بـ 5 فئات الأولي تباع بسعر 549 ألف جنيه، والثانية تباع بسعر 559 ألف جنيه، والثالثة تباع بسعر 574 ألف جنيه، والرابعة تابع بسعر 589 ألف جنيه، والخامسة تباع بسعر 599 ألف جنيه.

5- نيسان صني السيدان

تحتاج نيسان صني موديل 2024 الي 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتستخدم صني السيدان ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتنتج قوة 108 حصان، وعزم دوران 134 نيوتن/متر.

نيسان صني موديل 2024



تبدا أسعار سيارة نيسان صني موديل 2024 من 485 ألف جنيه للفئة الأولي ، و516 ألف جنيه للفئة الثانية، و 537 ألف جنيه للفئة الثالثة ، و 551 ألف جنيه للفئة الرابعة .