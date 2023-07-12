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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تقترب من 2 مليون جنيه| مواصفات كيا سبورتاج 2024 الـ SUV الجديدة

سبورتاج الـ SUV
سبورتاج الـ SUV العائلية الجديدة

تتوالي زيادات أسعار طرازات السيارات الجديدة، وحتي الآن لم تتوقف ولم يستقر سوق السيارات علي أسعار جديدة ثابتة لجميع الموديلات ومنها ، الـ SUV ، والسيدان، والهاتشباك، وذلك بسبب المشاكل التي شهدها ذلك القطاع عالميا، نتيجة عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات ، بالإضافة الي عدم استقرار سعر الدولار .

 سبورتاج الـ SUV الجديدة

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- خلال السطور التالية يعرض موقع صدى البلد الإخباري مواصفات  كيا سبورتاج  الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات موديل 2024 الجديدة :

كيا سبورتاج الـ SUV الجديدة

- مواصفات سبورتاج الـ SUV الجديدة

تحتوي كيا سبورتاج الـ SUV علي العديد  من الوسائل المتقدمة والتكنولوجيات المطورة الحديثة منها، فرامل ABS، وEBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام التحكم في الثبات، ونظام والتحكم في الطرق المنحدرات، وفرامل يد الكترونية، ومساعد فرامل، وحساسات ركن، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، ونظام تحذير من التصادم والنقاط العمياء.

 سبورتاج الـ SUV موديل 2024 العائلية

بالإضافة الي أن سبورتاج موديل 2024 تمتلك أيضا مدخل AUX، ومدخل USB، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومرايات جانبية كهربائية، وأغلاق الابواب باللمس، وكراسي كهربائية، وتكيف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وفرش مقاعد من الجلد، وباور ستيرنج، وفتحة سقف بانوراما، وريموت كنترول، ونظام ذكى لركن السيارة، وشاشة تعمل باللمس .

- أسعار سبورتاج موديل 2024

مقصورة  كيا الـ SUV موديل 2024 

تتوافر كيا سبورتاج الـ SUV موديل 2024 العائلية داخل سوق السيارات المصري بـ 5 فئات مختلفين في التجهيزات والأسعار حيث تبدأ الفئة الأولي من سعر مليون و 369 ألف جنيه، بدلا من مليون و 169 ألف جنيه بزيادة 200 ألف جنيه.

الفئة الثانية سعرها مليون و 489 ألف جنيه، بدلا من مليون و 279 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 210 آلاف جنيه.

الفئة الثالثة تباع بسعر مليون و 639 ألف جنيه، بدلا من مليون و 429 ألف جنيه، بزيادة 210 آلاف جنيه.

الفئة الرابعة تباع بسعر مليون و 769 ألف جنيه، بدلا من مليون و 559 ألف جنيه، بزيادة 210 آلاف جنيه.

الفئة الخامسة تباع بسعر مليون و 849 ألف جنيه، بدلا من مليون و 639 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 210 آلاف جنيه .
 

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