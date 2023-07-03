سعر كيا تيلورايد الـ SUV الجديد 2024

أعلن عن سيارة كيا تيلورايد الجديدة موديل 2024 ، حيث تنتمي تيلورايد الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتم تقديمها بالأسواق لمنافسة هيونداي باليسايد.

كيا تيلورايد موديل 2024

كيا تيلورايد موديل 2024

- تحديثات كيا تيلورايد الـ SUV

مقصورة كيا تيلورايد موديل 2024

حصلت كيا كيا تيلورايد الـ SUV علي تحديثات بسيطة تعطي السيارة مظهر أكثر صلابة ومن ضمن تلك التحديثات ، تم إضافة مصابيح نهارية كهربائية، وزخرف معدني داكن على الصداد الخلفي والأمامي، وزخرفة للباب السفلي، وإطار للشبك، وحواف للمصابيح الأمامية باللون الأسود اللامع .

- محرك كيا تيلورايد

كيا تيلورايد موديل 2024

تحصل سيارة كيا تيلورايد الـ SUV الجديدة موديل 2024 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3800 سي سي، ينتج قوة 291 حصان، وعزم أقصي للدوران 355 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات .

- سعر كيا تيلورايد موديل 2024

كيا تيلورايد موديل 2024

تبدأ أسعار سيارة كيا تيلورايد موديل 2024 بالسوق السعودي من 147.581 ألف ريال سعودي، ويرتفع ليصل الي 204.562 ألف ريال سعودي .