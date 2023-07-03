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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر كيا تيلورايد الـ SUV الجديد 2024

كيا تيلورايد موديل
كيا تيلورايد موديل 2024

أعلن عن سيارة كيا تيلورايد الجديدة موديل 2024 ، حيث تنتمي تيلورايد الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتم تقديمها بالأسواق لمنافسة هيونداي باليسايد.

كيا تيلورايد موديل 2024

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كيا تيلورايد موديل 2024

- تحديثات كيا تيلورايد الـ SUV

مقصورة كيا تيلورايد موديل 2024

حصلت كيا كيا تيلورايد الـ SUV علي تحديثات بسيطة تعطي السيارة مظهر أكثر صلابة ومن ضمن تلك التحديثات ، تم إضافة مصابيح نهارية كهربائية، وزخرف معدني داكن على الصداد الخلفي والأمامي، وزخرفة للباب السفلي، وإطار للشبك، وحواف للمصابيح الأمامية باللون الأسود اللامع .

- محرك كيا تيلورايد

كيا تيلورايد موديل 2024

تحصل سيارة  كيا تيلورايد  الـ SUV الجديدة موديل 2024 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3800 سي سي، ينتج قوة 291 حصان، وعزم أقصي للدوران 355 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات .

- سعر كيا تيلورايد موديل 2024

كيا تيلورايد موديل 2024

تبدأ أسعار سيارة  كيا تيلورايد موديل 2024 بالسوق السعودي من 147.581 ألف ريال سعودي، ويرتفع ليصل الي 204.562 ألف ريال سعودي .

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