سعر كيا كارنفال 2023 في السعودية

تقدم العلامة التجارية الكورية كيا باقة من السيارات الرياضية الجديدة منها السيارة العائلية كيا كارنفال موديل 2023 والتي تتمتع بالعديد من وسائل الراحة وتجهيزات السلامة.
محرك كيا كارنفال موديل 2023
جاءت السيارة كيا كارنفال موديل 2023 بمحرك 6 سلندر، سعة 3500 سي سي، ينتج قوة قدرها 290 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 355 نيوتن/متر، مع علبة تروس أوتوماتيكية.
تتسارع السيارة كيا كارنفال موديل 2023 انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية قدرها 8.2 ثانية فقط، تصل السرعة القصوى إلى 210 كيلومتر في الساعة.
قياسا وأبعاد السيارة كيا كارنفال موديل 2023
الطول 5.155 متر
العرض 1.995 متر
الارتفاع 1.740 متر
قاعدة العجلات 3.060 متر
سعة صندوق السيارة 2785 لتر
تتمتع السيارة كيا كارنفال موديل 2023 نظام كشف حركة مجسم، و نظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS ، ووسائد هوائية ايرباجز، و غطاء محرك السيارة الأوتوماتيكي نظام أكياس هوائية متقدم (AABS)، و مساعد الفرامل BA ، و توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD ، و التحكم بالمقود الأوتوماتيكي (AUC) .
أسعار السيارة كيا كارنفال موديل 2023 في السعودية
كيا كارنفال موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 151,798 ريال.
كيا كارنفال موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 177,098 ريال.
كيا كارنفال موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 195,383 ريال.