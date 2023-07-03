سعر كيا كارنفال 2023 في السعودية

تقدم العلامة التجارية الكورية كيا باقة من السيارات الرياضية الجديدة منها السيارة العائلية كيا كارنفال موديل 2023 والتي تتمتع بالعديد من وسائل الراحة وتجهيزات السلامة.

كيا كارنفال موديل 2023

محرك كيا كارنفال موديل 2023

جاءت السيارة كيا كارنفال موديل 2023 بمحرك 6 سلندر، سعة 3500 سي سي، ينتج قوة قدرها 290 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 355 نيوتن/متر، مع علبة تروس أوتوماتيكية.

تتسارع السيارة كيا كارنفال موديل 2023 انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية قدرها 8.2 ثانية فقط، تصل السرعة القصوى إلى 210 كيلومتر في الساعة.

كيا كارنفال موديل 2023

قياسا وأبعاد السيارة كيا كارنفال موديل 2023

الطول 5.155 متر

العرض 1.995 متر

الارتفاع 1.740 متر

قاعدة العجلات 3.060 متر

سعة صندوق السيارة 2785 لتر

تتمتع السيارة كيا كارنفال موديل 2023 نظام كشف حركة مجسم، و نظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS ، ووسائد هوائية ايرباجز، و غطاء محرك السيارة الأوتوماتيكي نظام أكياس هوائية متقدم (AABS)، و مساعد الفرامل BA ، و توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD ، و التحكم بالمقود الأوتوماتيكي (AUC) .

كيا كارنفال موديل 2023

أسعار السيارة كيا كارنفال موديل 2023 في السعودية

كيا كارنفال موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 151,798 ريال.

كيا كارنفال موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 177,098 ريال.

كيا كارنفال موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 195,383 ريال.