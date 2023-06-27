اعرف بكام .. كيا سبورتاج 2023 في السوق المصري

اكتسبت شركة كيا شهرة أكبر خلال الفترة الماضية داخل السوق المحلي المصري؛ لما تقدمه من طرازات مختلفة ومميزة لتلبي جميع احتياجات المواطن المصري.

كيا سبورتاج موديل 2023

واشتهرت مؤخرا الشركة الكورية بطرازاتها الـSUV الفاخرة التى تقدمها لأسواقنا العربية والمحلية ، والتى تاتى من بينها السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 .

ومن المعروف ان السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 ، تستمد قوتها من محرك رباعى الإسطوانات سعة 1600 سى سى تيربو، ينتج قوة 180 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 265 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات «DCT».

كيا سبورتاج موديل 2023

وتأتي السيارة كيا سبورتاج موديل 2023، بمصابيح ضباب أمامية ، مصابيح أمامية LED ثنائية تعمل عند إدارة المحرك ، مصابيح إضاءة خلفية مزودة بشريط إضاءة بتقنية LED، زجاج جانبى وخلفى ملون ، عوارض تحميل فوق سقف السيارة ، حساس إضاءة ، فتحة سقف بانوراما ، جنوط رياضية 19 بوصة للفئات الأعلى، بالإضافة إلى زر تشغيل/ إيقاف المحرك ، خيار وضعية القيادة حسب نوعية الطرق ، مثبت سرعة ، كاميرا خلفية ، لوحة عدادات ديجيتال ، فتح الشنطة الخلفية كهربائيًّا ، مرآة ذاتية التعتيم .

وتأتي وسائل الأمان فى السيارة كيا سبورتاج موديل 2023، بوسائد هوائية للمقاعد الأمامية ، فرامل مانعة للانغلاق مع توزيع الإلكترونى للفرامل ، نظام اتزان السيارة مع خلال عجلة القيادة والثبات الإلكترونى ، نظام مراقبة ضغط الاطارات ، برنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات ، برنامج تدعيم الفرامل ، فرامل يد إلكترونية ، حساسات ركن خلفية ، نظام تحذير تجنب الاصطدام فى النقطة العمياء .

كيا سبورتاج موديل 2023

السعر الرسمي للسيارة كيا سبورتاج موديل 2023

- اول فئة بسعر 1,169,900 جنيه.

- ثانى فئة بسعر 1,279,900 جنيه.

- ثالث فئة بسعر 1,429,900 جنيه.

- رابع فئة بسعر 1,559,900 جنيه.

- خامس فئة بسعر 1,639,900 جنيه.