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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا تكشف عن أسعار تيلورايد موديل 2024

صدى البلد

تُطرح سيارة كيا تيلورايد 2024 للبيع مع زيادة طفيفة في السعر عبر طرازاتها، وسيبدأ سعر LX للمبتدئين والفئة المزودة بنظام جر امامي من 37355 دولارًا، بينما يتم تسعير فئة SX-Prestige X-Pro من المستوى الأعلى بسعر 54,550 دولارًا، سيبدأ البيع 2024 هذا الشهر بعدد محدود.

كيا تيلورايد 2024

وتقول كيا إن سيارة تيلورايد 2024 تلقت تغييرات طفيفة في التصميم تمنح السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات "مظهرًا أكثر صلابة وصقلًا" ، ولكن من الصعب تحديد التعديلات. 

كيا تيلورايد 2024

وأضافت كيا مصابيح تشغيل نهارية إلى سيارات الدفع الرباعي عبر تشكيلة الطراز، في طرازي X-Line و X-Pro، استبدل صانع السيارات الزخرفة المعدنية الداكنة على المصدات ، وزخرفة الباب السفلي ، وإطار الشبكة ، وحواف المصابيح الأمامية باللون الأسود اللامع.

كيا تيلورايد 2024

وتلاحظ كيا أن طراز MSRP الأساسي لسيارة تيلورايد 2024 زاد بمقدار 100 دولار فقط مقارنة بإصدار 2023، مع إعلان كيا عن طراز العام الحالي LX بدءًا من 37225 دولارًا، وخلال عام 2023 ، ارتفع سعر تيلورايد بينما زادت كيا تكلفة الوجهة بمقدار 30 دولارًا.

كيا تيلورايد 2024

وتم طرح سيارة تيلورايد 2023 للبيع في الأصل مقابل 37,025 دولارًا أمريكيًا، والتي تضمنت رسوم الوجهة القديمة البالغة 1335 دولارًا أمريكيًا ، مما يجعل طراز 2024 أكثر تكلفة بقيمة 300 دولارًا، و 2024 SX-Prestige X-Pro أغلى بـ 200 دولار من نسخة 2023 المعروضة للبيع اليوم و 430 دولارًا أغلى من السعر الأصلي لعام 2023.

 

وأعطت كيا سيارة الدفع الرباعي ذات الثلاثة صفوف تحديثًا أكثر أهمية لعام 2023.. وقامت شركة صناعة السيارات بتحديث المصابيح الأمامية لتضمين مصابيح LED بشكل قياسي. 

كيا تيلورايد 2024

كما قامت كيا أيضًا بتحديث المصد الأمامي مع إعطاء شبكة "Tiger Nose" شبكة سوداء موازنة جديدة. في العام الماضي ، قدمت الشركة أيضًا حواف X-lineو X-Proللطراز ، مما يمنح السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات قدرة أكبر قليلاً على الطرق الوعرة مع زيادة ارتفاع الركوب بمقدار 0.4 بوصة وترقيات أخرى.

كيا تيلورايد 2024

مواصفات المحرك والاقتصاد في استهلاك الوقود

تستمر تيلورايد 2024 في استخدام نفس محرك V6سعة 3.8 لتر الذي أطلقته في عام 2020، ينتج المحرك نفس القدر من القوة ، 291 حصانًا و 262 رطلاً من عزم الدوران ، ويستمر في إرساله إلى العجلات من خلال ثمانية سرعة علبة التروس الأوتوماتيكية.

 

تتوفر تيلورايد 2024 بنظام تحذير من الاصطدام في النقطة العمياء ، ومساعدة تجنب الاصطدام الأمامي مع اكتشاف المشاة وراكبي الدراجات، ومساعدة الحفاظ على الممرات ، والتنبيه من الاصطدام الخلفي عبر حركة المرور ، والمزيد من المواصفات القياسية في طراز 2024.

كيا تيلورايد 2024 كيا تيلورايد SX-Prestige MSRP

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