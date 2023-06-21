سعر كيا سبورتاج موديل 2023 فى مصر

قدمت علامة كيا الكورية الجنوبية العديد من الموديلات الشهيرة بقوة داخل الشارع المصري، ومن أهمها وأكثرها انتشاراً كيا سبورتاج موديل 2023.
وتعمل كيا سبورتاج موديل 2023 بمحرك بقوة 180 حصان من خلال محرك سعة 1600 سي سي تربو، وعزم اقصي للدوران 265 نيوتن/ متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات من نوع DSG، ومنظومة جر أمامي للعجلات، وتبلغ سعة خزان الوقود نحو 54 لتر.
وتتوافر كيا سبورتاج موديل 2023 مع مكيف هواء، ومرايات جانبية كهربائية، وتجهيزات أخرى تتضمن جنوط رياضية تصل لـ 19 بوصة، بالإضافة إلى مصابيح LED، وفتحة سقف بانوراما، ونظام صوتي ترفيهي يدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو.
وتوفر كيا سبورتاج موديل 2023 خاصية التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، وزر تشغيل المحرك وايقافه، مع حساسات ركن، ونظام الثبات الالكتروني، وكاميرا للتحكم، ومثبت سرعة، وخاصية التحكم في تجاوز المرتفعات والمنحدرات، بالإضافة إلى برنامج الثبات الإلكتروني، ومكابح ABS و EBD.
قياسات وأبعاد السيارة كيا سبورتاج موديل 2023
الطول الكلي: 4515 مم
العرض الكلي: 1865 مم
الارتفاع الكلي: 1650 مم
قاعدة العجلات: 2680 مم
مساحة التخزين الخلفية: 591 لتر
سعر كيا سبورتاج موديل 2023 في مصر
فئة LX سعرها مليون 169,900 ألف جنيه.
فئة EX سعرها مليون و 279,900 ألف جنيه.
فئة H/L سعرها مليون و 429,900 ألف جنيه.
فئة T/L سعرها مليون و 559,900 ألف جنيه.
فئة GT سعرها مليون و639 ألف جنيه.