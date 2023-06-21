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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر كيا سبورتاج موديل 2023 فى مصر

كيا سبورتاج موديل
كيا سبورتاج موديل 2023

قدمت علامة كيا الكورية الجنوبية العديد من الموديلات الشهيرة بقوة داخل الشارع المصري، ومن أهمها وأكثرها انتشاراً كيا سبورتاج موديل 2023.

وتعمل كيا سبورتاج موديل 2023 بمحرك بقوة 180 حصان من خلال محرك سعة 1600 سي سي تربو، وعزم اقصي للدوران 265 نيوتن/ متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات من نوع DSG،  ومنظومة جر أمامي للعجلات، وتبلغ سعة خزان الوقود نحو 54 لتر.

كيا سبورتاج موديل 2023

وتتوافر كيا سبورتاج موديل 2023 مع مكيف هواء، ومرايات جانبية كهربائية، وتجهيزات أخرى تتضمن جنوط رياضية تصل لـ 19 بوصة، بالإضافة إلى مصابيح LED، وفتحة سقف بانوراما، ونظام صوتي ترفيهي يدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

وتوفر كيا سبورتاج موديل 2023 خاصية التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، وزر تشغيل المحرك وايقافه، مع حساسات ركن، ونظام الثبات الالكتروني، وكاميرا للتحكم، ومثبت سرعة، وخاصية التحكم في تجاوز المرتفعات والمنحدرات، بالإضافة إلى برنامج الثبات الإلكتروني، ومكابح ABS و EBD.

كيا سبورتاج موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة كيا سبورتاج موديل 2023

الطول الكلي: 4515 مم

العرض الكلي: 1865 مم

الارتفاع الكلي: 1650 مم

قاعدة العجلات: 2680 مم

مساحة التخزين الخلفية: 591 لتر

كيا سبورتاج موديل 2023

سعر كيا سبورتاج موديل 2023 في مصر 

فئة LX  سعرها مليون 169,900 ألف جنيه.

فئة EX سعرها مليون و 279,900 ألف جنيه.

فئة H/L سعرها مليون و 429,900 ألف جنيه.

فئة T/L سعرها مليون و 559,900 ألف جنيه.

فئة GT سعرها مليون و639 ألف جنيه.

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