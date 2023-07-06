سعر أرخص سيارات كيا في السعودية.. صور

تقدم العلامة التجارية كيا العديد من الخيارات المميزة في السوق السعودي للسيارات، تتنوع بين السيارات الفاخرة والاقتصادية، ومن بين أشهر سيارتها منخفضة التكلفة بيكانتو موديل 2023.
مواصفات السيارة كيا بيكانتو موديل 2023 في السعودية
- محرك سعة 1200 سي سي
- 4 سلندر "رباعي الاسطوانات
- قوة تصل الى 84 حصانا
- العزم الأقصى للدوران 122 نيوتن/متر
- استهلاك 6 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر
- جر امامي
- السرعة القصوى 161 كيلومتر في الساعة
- تسارع 13.7 ثانية من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة.
- ناقل حركة: أوتوماتيكي
- سعة خزان الوقود 35 لتر
ابعاد السيارة كيا بيكانتو موديل 2023 في السعودية
- الطول الكلي 3.595 متر
- العرض الكلي 1.595 متر
- الارتفاع الكلي 1.495 متر
- قياس قاعدة العجلات 2.400 متر
- حجم سعة التخزين "الحقيبة الخلفية" 255 لتر
مواصفات الأمن والسلامة للسيارة كيا بيكانتو موديل 2023
- نظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS
- غطاء محرك السيارة الأوتوماتيكي
- وسائد هوائية
- طفاية حريق
- كاشف التصادم
- عرض مراقبة ضغط الإطارات
- مشد حزام الأمان الواقي - أمامي فقط
أسعار السيارة كيا بيكانتو موديل 2023 في السعودية
يبلغ سعر السيارة كيا بيكانتو موديل 2023 في السعودية نحو 47,148 ريال.