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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير للسيدات.. نقص هذا الفيتامين يحرمك من الحمل

الحمل
الحمل

يعد فيتامين د من الفيتامينات غير الغذائية التي يحصل الإنسان عليها من خلال تعرضه إلى اشعة الشمس اليومية من شروق الشمس و حتى العاشرة صباحًا، ويكون الوحدة الموصي بها يوميًا هي 1000 وحدة.. 

واثبتت الدراسات العلمية أن نقص تناول الفيتامين عند الحد المسموح بيه  يسبب تأخر الإنجاب و الإجهاض المتكرر عند النساء أو أخطار الولادة المبكرة بسبب أن المشيمة عند المرأة تفشل في وظائفها .. نرصد تأثير نقص فيتامين د علي الحمل وفقا لموقع psychologistworld.

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كشفت دراسة إيطالية حديثة، أن النساء اللواتي يعانين من نقص فيتامين "د"، يفقدن نصف فرصهن في احتمالات الإنجاب، عن طريق إجراء عمليات التلقيح الصناعي في المختبر، بالمقارنة مع النساء اللاتي لا يعانين من نقص فيتامين د .

وأوضح باحثون في معهد "سان رافاييل" العلمي، في مدينة ميلانو بإيطاليا، في دراستهم، أن فيتامين "د" يعزز إنتاج المبايض، ويعمل على تحسين فرص زرع الأجنة في الرحم بنجاح.

وكشفت دراسة جديدة أثبتت أن نقص فيتامين "د" يضعف الخصوبة في القوارض، وأرادت اختبار تأثير الفيتامين على البشر.

ووجد الباحثون أن النساء اللاتي لديهن مستويات كافية من فيتامين "د"، كانت فرصهن في الإنجاب ضعف النساء اللواتي يعانين من نقص فيتامين "د".

تأثير نقص فيتامين د على تأخير  الحمل

نقص فيتامين د لا يؤثر سلبًا على الحمل الطبيعي فقط، حيث وجد بعض الباحثين أن نجاح عملية التلقيح الصناعي من عدمه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى توازن مستوياته في الجسم.

قبل التوقف عن تلقي حبوب منع الحمل ،يجب على النساء أن يستشرن الطبيب المختص، لأن الامتناع المفاجئ عن تناولها ثبت أنه يؤدي إلى نقص فيتامين د في الجسم

علاقة فيتامين د بتأخر الحمل : 

اثبتت الدراسات العلمية في هذا الصدد أن نقص تناول الفيتامين  عند الحد المسموح بيه  يسبب تأخر الإنجاب و الإجهاض المتكرر عند النساء أو أخطار الولادة المبكرة بسبب أن المشيمة عند المرأة تفشل في وظائفها.

هناك العديد من الأمور البسيطة التي تلجأ السيدة إليها لعلاج تأخر الإنجاب منها تقوية الاباضة و الحيوانات المنوية لدى الرجال.

ارتبط نقص فيتامين د بالعقم و الاجهاض وفقًا لدراسة علمية قامت بها مجلة علوم التغذية و بحوث الغذاء اظهرت الاختبارات السريرية و المعملية لنقص فيتامين د داخل الجسم بخطره بالتبويض.

يرتبط نقص فيتامين د بخطر الاصابة بتكيس المبايض الذي بدوره يسبب عدم انتظام دورة الإباضة.

أثبتت الدراسات أن كلما كانت مستويات فيتامين د جيدة لدى النساء، يصبحن أكثر قدرة على الحمل، بنسبة قد تصل إلى 34%، ما لم يكن لديهن عوامل خطر نقص فيتامين د قد تعيق عملية الإنجاب.

تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د منها الاسماك الزيتية كالسلمون و السردين و الماركايل و التونة و الرنجة و تناول صفار البيض و منتجات الألبان و الحليب و المكسرات

تناول المكملات الغائية التي تحتوي على فيتامين د و لكن تحت استشارة طبيب امراض النساء الاحتياج اليومي للمرأة الحامل لمنع الاجهاض هو 100 جرام باليوم .

الاجهاض الاجهاض المتكرر اشعة الشمس الفيتامينات الولادة المبكرة أمراض النساء أمراض النسا تأخر الإنجاب حبوب منع الحمل

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