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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب السولية.. كهربا والشحات وتاو يقودون الأهلي أمام الزمالك في "قمة الإثارة"

صدى البلد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الزمالك غدًا ضمن منافسات الدوري الممتاز.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، استمرت لمدة نصف ساعة، شرح خلالها الجهاز الفني بعض التعليمات الفنية.

وقاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات المران الجماعي.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين بثلاثة فرق، وشهدت تنفيذ بعض التعليمات الفنية حددها المدير الفني. 
وأختار السويسري مارسيل كولر قائمة الفريق التي ضمت محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح ومحمد عبدالمنعم وياسر ابراهيم ورامي ربيعه وعلي معلول ومروان عطية واليو ديانج وأحمد القندوسي وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي كريستو ومحمد شريف ومحمود كهربا
وضمت قائمة المستبعدين كل من  مصطفي مخلوف وحمزة علاء وكريم الدبيس ورأفت خليل ومحمد أشرف لأسباب فنية وشادي حسين وأيمن أشرف للرحيل وكريم فؤاد وأكرم توفيق ومحمود متولي والسولية للإصابة

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