كلمات دافئة وأغنية روك.. ماذا حقق زيلينسكي من قمة الناتو؟

قد يكون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من محبي فرقة الروك الإنجليزية "رولينج ستونز" وقد لا يكون كذلك - ولكن بعد قمة حلف الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، ربما سيكون على دراية بأغنيتهم “You Can't Always Get What You Want” والتي تعني “لا يمكنك دائمًا الحصول على ما تريد”.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، جاء زيلينسكي إلى فيلنيوس، بتوقعات كبيرة وآمال هائلة، فكان يبحث عن ضمانات بأن بلاده ستنضم إلى حلف الناتو بعد انتهاء الحرب مع روسيا، كما أراد أن تكون عضوية أقوى تحالف عسكري في العالم منارة الأمل لشعبه، وهي عائد السلام النهائي الذي يمكن أن يضمن عدم قيام القوات الروسية مرة أخرى بالعدوان على بلاده ونهب الوطن الأوكراني.

وبدلاً من ذلك، قيل لزيلنسكي ببساطة إنه سيتم دعوة أوكرانيا لتصبح عضوًا "عندما يتفق الحلفاء ويتم استيفاء الشروط".

ليس من المستغرب أن يكون الرئيس الأوكراني غاضبًا ليقول إنه "من السخف" عدم إعطاء قادة الناتو الجدول الزمني للانضمام، مضيفًا أن الظروف كانت "غامضة".

كما كان غاضبًا من فكرة أن عضوية أوكرانيا في الناتو ستكون بطريقة ما ورقة مساومة لمفاوضات ما بعد الحرب مع روسيا.

ولكن بمجرد أن التقى الرئيس زيلينسكي بقادة الناتو وجهاً لوجه، هدأ هذه العتمة الدبلوماسية، وتعهدوا له بأن الأمور قد تغيرت، وأن أوكرانيا ستنضم إلى الناتو.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن أوكرانيا تنتمي إلى التحالف. وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج إنهما التقيا على قدم المساواة اليوم الأربعاء، لكنهما سيفعلان ذلك كحلفاء في المستقبل.

أما الرئيس الأمريكي جو بايدن - الذي فعل الكثير - أخبر زيلينسكي أن ذلك سيحدث، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تسير في الاتجاه الصحيح.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن القمة أظهرت الآن قبولًا ثقافيًا بأن أوكرانيا تنتمي إلى الناتو، مضيفًا أنه لم يعد هناك أي بلد يسأل "ما إذا كان" ينبغي لأوكرانيا الانضمام ، فقط السؤال هو "متى".

وتعد هذه كلمات دافئة سيأخذها زيلينسكي إلى منزله في كييف في حقيبة هدايا القمة، ويضاف إلى ذلك العديد من المكاسب الملموسة الأخرى: إنشاء مجلس جديد للناتو وأوكرانيا يمكن أن تستخدمه كييف لاستدعاء اجتماعات الحلف، وربما الأهم من ذلك، الوعد بضمانات أمنية جديدة طويلة الأجل قدمتها بعض أكبر القوى في العالم.

وقال قادة مجموعة السبع إنهم سيوافقون على حزمة من الضمانات الثنائية الجديدة للدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا لردع الغزو الروسي قبل انضمامها إلى الناتو.

وسيشمل ذلك المزيد من الدفاعات الجوية والصواريخ بعيدة المدى وحتى الطائرات الحربية، بالإضافة إلى المزيد من التدريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية والمساعدة في التكنولوجيا السيبرانية. ووصف زيلينسكي ذلك بأنه "انتصار أمني مهم".

جاءت الملاحظة الوحيدة المتنافرة من بن والاس، الذي قدم إحاطة للصحفيين طالب فيها أوكرانيا بضرورة أن تظهر المزيد من الامتنان للدعم الذي قدمته المملكة المتحدة.

لم تكن هذه نوبة غضب غير دبلوماسي، بل كانت نصيحة صريحة من حليف داعم. كان يقول إن أوكرانيا يجب أن تفعل المزيد لفهم الضغوط السياسية التي تقيد الدول التي تمنحها المساعدة العسكرية، وخاصة الولايات المتحدة.

وأضاف أن الظهور في واشنطن بقائمة طلبات للأسلحة ومعاملة الولايات المتحدة مثل فرع أمازون سيؤدي حتمًا إلى بعض "التذمر".

ليس من المستغرب أن هذا تسبب في القليل من الضجة في فيلنيوس.

كانت التصريحات بالتأكيد غير دبلوماسية في قمة مصممة لإظهار وحدة الناتو، وعليه خرج رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ليتبرأ من تصريحات وزير الدفاع علنًا، ويصر على أن أوكرانيا كانت دائمًا ممتنة.

وعندما سُئل زيلينسكي عن هذه التصريحات في مؤتمره الصحفي، بدا مرتبكًا وطلب من وزير دفاعه الاتصال بوالاس لمعرفة ما يقصده.

كل هذا سيثير بعض العناوين الرئيسية التي قد يندم عليها الناتو - والحكومة البريطانية.

لكن ربما يكون والاس قد سلط الضوء عن غير قصد على لحظة مثيرة للاهتمام في هذه الحرب.

منذ ما يقرب من عام ونصف العام ، تم الاستماع إلى مطالب أوكرانيا وتم اتخاذ إجراءات بشأنها إلى حد كبير في العواصم الغربية. لطالما كانت كييف غير راضية ، فقد طلبت دائمًا المزيد ، وفي النهاية سلم الغرب - من صواريخ محمولة على الكتف ، إلى المركبات المدرعة ، إلى دبابات القتال الرئيسية، وحتى الآن إلى الذخائر العنقودية.

حتى الآن في فيلنيوس ، لا يعني لا. لم يستسلم الناتو - بقيادة الولايات المتحدة - لمطالب أوكرانيا واختار الحذر الاستراتيجي بشأن المسار السريع التلقائي لعضوية الحلف.

لذلك بالنسبة للرئيس زيلينسكي ، ربما كان اختبارًا للواقع الدبلوماسي ، أن الضغوط السياسية المحلية بدأت تؤثر في الغرب وسيشكل ذلك البيئة السياسية العالمية التي يجب أن يعمل فيها الآن. درس أنه لا يمكنك دائمًا الحصول على ما تريد.

وبعدها قال "يمكننا الاستيقاظ في الصباح والتعبير عن امتناننا شخصيًا للوزير".

وتابع زيلينسكي: "أعتقد أننا كنا دائمًا ممتنين للمملكة المتحدة، كنا دائمًا ممتنين لرئيس الوزراء ووزير الدفاع لأن الجميع في المملكة المتحدة كانوا دائمًا يدعمون أوكرانيا، نحن ممتنون لهذا".