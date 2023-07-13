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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جريمة بشعة في الخانكة.. 4 أشخاص يمثلون بجثة سائق بسبب توك توك

صدى البلد

شهدت مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية جريمة بشعة بعد إنهاء 4 أشخاص المسلحين حياة شاب حيث انهالوا على جسده بالأسلحة البيضاء حتى أخرجوا أمعاءه من بطنه وذلك بسبب خلاف على "ركنة توك توك". 

 

الدكتورة نهى الجندي المحامية توجهت الى نيابة الخانكة وكيلة عن أسرة المجني عليه بعدما أمرت جهات التحقيق بنقل جثته الى مشرحة مستشفى الدمرداش وضبط واحضار 2 من المتهمين مرتكبي الواقعة بعد القاء القبض على 2 منهم.  

 

وأشارت التحريات الأولية ان خلافا حدث بين المجني عليه والمتهمين بسبب "ركنة توك توك" لرفض المجني عليه قيامهم بركن التوك توك أمامه ما دفعهم للتشاجر معه وانهالوا عليه بالضرب حتى مزقوا جسده وأخرجوا امعاءه منه وفروا هاربين. 

 

تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على 2 متهمين وتم نشر عدة اكمنة لالقاء القبض على المتهمين. 

الخانكة القليوبية جريمة بشعة أخرجوا أمعاءه ركنة توك توك توك توك

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