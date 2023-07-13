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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شقيق ضحية الخانكة: كانوا بيسرقوا أخويا ولما شافهم انتقموا منه.. صور

ضحية جريمة الخانكة
ضحية جريمة الخانكة

روى شقيق ضحية جريمة الخانكة تفاصيل الحادث الذي وصفه بأنه أبشع ما قد يشاهده بشر وقال محمود جمال أن شقيقه أحمد جمال جمعة 42 سنة يعمل سائق على توك توك ملك شخص آخر ليتمكن من الانفاق على ابنته في الصف الثاني الإعدادي وابنه في الصف السادس الإبتدائي. 

 

وعن الجريمة وملابساتها قال أن شقيقه شاهد بعض الأشخاص الذين يحاولون سرقة التوك توك الذي يعمل عليه فتعرف على هوية أحدهم وعندما علم المتهمون أنه شاهدهم قرروا الانتقام منه وإخافته لعدم الإبلاغ عنهم فاختطفوه واحتجزوه بأحد الأماكن النائية وتناوبوا على ضربه وتعذيبه وأكرهوه على توقيع ايصالات أمانة ثم استكملوا الاعتداء عليه بأسلحة بيضاء حتى مزقوا أحشاءه. 

وأضاف شقيق الضحية أن المتهمين عكسوا ما حدث حيث نفوا انهم كانوا يقومون سرقة توك توك شقيقه واتهموا المجني عليه انه من كان يحاول سرقة توك توك ملك أحدهم ومازالت تحقيقات النيابة مستمرة لكشف الملابسات كاملة. 

 

وقال محمود جمال شقيق المجني عليه أن كل ما يريده الآن هو إنهاء الإجراءات ودفن جثمان شقيقه مرددا: بقالنا يومين في النيابة ولسه مصدرش تصريح الدفن وأضاف قائلا: "ولاده هيموتوا عليه ومش عارف أقولهم ايه". 

 

ومن جانبها قالت الدكتورة نهى الجندي محامية أسرة المجني عليه أنها تنتظر ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة حول حقيقة الواقعة وانهاء إدارة البحث الجنائي بالقليوبية تحرياتها النهائية حول الجريمة وضبط باقي المتهمين الهاربين للتقدم بالطلبات اللازمة مؤكدة ثقتها التامة في جهات التحقيق. 

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ولاده هيموتوا عليه ضحية الخانكة الخانكة جريمة الخانكة سرقة التوك توك

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