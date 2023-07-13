عاصفة شمسية تضرب الأرض اليوم.. وخبير يكشف تأثيرها

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن عاصفة شمسية تصل الأرض اليوم الخميس 13 يوليو، وفق منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وأضاف الدكتور عباس شراقي في منشوره أن ناسا رصدت انفجاراً شمسياً جديد تصل أشعته إلى الأرض اليوم الخميس 13 يوليو 2023، طبقاً لوكالة ناسا الأمريكية، وتسمى هذه الظاهرة انبعاث الكتل التاجية (CME) Coronal Mass Ejection، وسوف تشهد كثير من الولايات الأمريكية هذا النشاط الشمسي، وسوف يؤثر على الكرة الأرضية بارتفاع في درجة الحرارة.

دورات الشمس

وأكمل عباس شراقي أن لـ الشمس دورات مدة كل منها 11 سنة، يتخللها انفجارات شمسية من خلال البؤر الشمسية السوداء (ٍSun spots) لأنها أقل حرارة نسبياً (أكثر من 3500 درجة مئوية) عن ما حولها 7000 درجة مئوية، ينتج عنها طاقة مفاجئة هائلة تسمى التوهج الشمسى تعادل شدتها 2.5 مليون قنبلة نووية، وقد تصل المقذوفات من الشمس ما يعادل حجم الأرض.

عاصفة شمسية تؤثر على درجات الحرارة

وتابع عباس شراقي، فى كل دورة يحدث نشاط شمسى قد يبعث بأشعة أكثر تسبب ارتفاع فى درجات الحرارة، وقد بدأت الشمس دورتها الحالية 2018، ويبدو أنها دورة نشطة، حيث حدث العديد من الانفجارات خلال السنوات الماضية ومن المتوقع أن تصل إلى ذروتها في عام 2025.

عاصفة شمسية.. ما حجم الضرر؟

وقال الدكتور عباس شراقي إن الشمس عبارة عن مفاعل نووى ضخم يصدر إشعاعاته تجاه الأرض التى يحميها الغلاف الجوى وتنجذب تلك الإشعاعات تجاه القطبين لحماية الحياة على سطح الأرض، وأكد شراقي أن حجم الضرر يزداد إذا كانت الأرض فى طريق الإشعاعات الشمسية مباشرة، وقد حدث بشدة عام 1859، ومن أهم تأثيرات التوهج الشمسى الشديد هو التشويش على الأجهزة الإلكترونية، وسقوط بعض الأقمار الصناعية، وتعطل الاتصالات اللاسلكية على الأرض، وأجهزة الملاحة فى الطائرات والسفن، أجهزة محطات توليد الكهرباء، وأجهزة الكومبيوتر وservers (خادم الإنترنت) وبالتالى الإنترنت، وبعض الأجهزة الطبية. أما بالنسبة للإنسان فقد يسبب عدد من الآثار الجانبية السلبية الأخرى المتعلقة بالمزاج والقلق والنشاط الهرموني وغيره. فى ظل ذلك قد يكون هناك منافع من هذا النشاط الشمسي.