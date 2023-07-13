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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قطعة فريدة.. كرايسلر نيون سعرها 75 ألف جنيه | صور

كرايسلر نيون سيدان
كرايسلر نيون سيدان مستعملة للبيع

تتنوع طرازات السيارات المستعملة المعروضة للبيع بالسوق المحلي المصري، وجاء ذلك نتيجة اقبال المواطنين علي سوق المستعمل بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بالسوق ، نتيجة تعرض قطاع صناعة السيارات الي العديد من الأزمات منها، عدم استقرار سعر صرف الدولار .

 كرايسلر نيون سيدان موديل 1997 مستعملة للبيع 

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يعرض موقع صدي البلد الإخباري سعر ومواصفات كرايسلر نيون موديل 1997 ، وتنتمي نيون الي فئة السيارات السيدان :

 كرايسلر نيون سيدان موديل 1997 مستعملة للبيع 

- محرك كرايسلر نيون السيدان

زودت سيارة كرايسلر نيون السيدان بمحرك سعة 1600 سي سي، وتعرض للبيع باللون الأزرق، وتستخدم نيون ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 140 كم/ساعة، وبها رخصة سارية لمدة 3 سنوات، ولا يوجد بها دهانات داخلية.

- مواصفات نيون موديل 1997

 كرايسلر نيون سيدان موديل 1997 مستعملة للبيع 

تحتوي مقصورة كرايسلر نيون السيدان علي العديد من المميزات منها، حوامل أكواب أمامية، وراديو، وكاسيت، وتكييف، ومساحات تخزين إضافية بالأبواب الأمامية ، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة، وكونسول وسطي أمامي، وإضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة أمان، وعدادات للسرعة والحرارة والوقود، ودرج تخزين تم تثبيته بالتابلوه الأمامي، وزجاج كهربائي.

 كرايسلر نيون سيدان موديل 1997 مستعملة للبيع 

بالإضافة الي أن  نيون السيدان موديل 1997 تحتوي علي مصابيح إضاءة أمامية، ومصابيح خلفية، ومصابيح ضباب أمامية ، وإشارات تم تثبيتها في مقدمة الصداد الأمامي لتحديد اتجاه تحرك السيارة، كما يوجد بسيارة كرايسلر نيون  صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة، وسبويلر خلفي، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الابواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، و 4 جنوط للكاوتش.

- سعر كرايسلر نيون السيدان

 كرايسلر نيون سيدان موديل 1997 مستعملة للبيع 

تباع سيارة  كرايسلر نيون السيدان موديل 1997 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 75 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة أجزاء وأداء محرك السيارة .

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