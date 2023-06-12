عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بإمكانيات أمريكية.. كرايسلر نيون أوتوماتيك بـ110 آلاف جنيه

كرايسلر نيون السيدان
كرايسلر نيون السيدان الأمريكية موديل 1997 

تتميز سيارات الصانع الأمريكي باعتماديتها العالية، وبالتالي ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات الصانع الأمريكي، وذلك بفضل محركاتها القوية وتصميمها المميز والجذاب ، كما أن المواطنين الآن اتجهوا الي سوق السيارات المستعملة لما يتوافر به من طرازات متعددة تناسب مختلف فئات المجتمع .

 كرايسلر نيون السيدان الأمريكية موديل 1997 

كيا وبيجو| سيارات مستعملة بـ 110 ألف جنيه

قائمة بأحدث أسعار سيارات "رينو" موديل 2023 في مصر |صور

يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر ومواصفات سيارة كرايسلر نيون موديل 1997 ، وتنتمي الي فئة السيارات السيدان العائلية :

مقصورة كرايسلر نيون

 كرايسلر نيون السيدان الأمريكية موديل 1997 

تمتلك مقصورة سيارة كرايسلر نيون موديل 1997 علي العديد من المواصفات الحديثة منها، تكييف، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي مكون من 4  سماعات تم تثبيتهم بالأبواب الأربعة، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة، وعدادات قياسية للسرعة ، والحرارة، والوقود، زجاج كهربائي، وكونسول وسطي أمامي، وحوامل أكواب أمامي، ودرج تخزين تم  تثبيته بالتابلوه الأمامي، ومساحات تخزين إضافية بالأبواب الجانبية، وفرش مقاعد من القماش، وأحزمة أمان، وإضاءة داخلية للقراءة.

محرك كرايسلر نيون

 كرايسلر نيون السيدان الأمريكية موديل 1997 

تمكنت سيارة  كرايسلر نيون السيدان الأمريكية من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتقدم للبيع باللون الأخضر، وتمتلك ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتوي سيارة كرايسلر نيون علي محرك سعة 200 سي سي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، ويوجد بها دهانات خارجية، ويوجد بالسيارة رخصة سارية لمدة شهرين .

شكل كرايسلر نيون الخارجي

 كرايسلر نيون السيدان الأمريكية موديل 1997 

تظهر سيارة كرايسلر نيون السيدان موديل 1997 من الخارج بشكل مميز بفضل احتوائها علي، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية كهربائية بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، بالإضافة الي جرائد تم تثبيتها بمنتصف الابواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، و4 جنوط للكاوتش، وإشارات صغيرة تم تثبيتها علي جانبي الصداد الأمامي لتحديد اتجاه تحرك السيارة.

سعر كرايسلر نيون السيدان

 كرايسلر نيون السيدان الأمريكية موديل 1997 

تباع سيارة كرايسلر نيون السيدان الأمريكية موديل 1997 بداخل سوق السيارات المستعملة بسعر 110 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حال السيارة الفنية .

كرايسلر نيون سعر كرايسلر نيون قوة محرك كرايسلر نيون مواصفات كرايسلر نيون أسعار كرايسلر نيون 1997 سعر كرايسلر نيون 1997

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعويم انتهى والجنيه راجع.. مفاجأة في سعر الدولار الآن رسميًا بالبنوك

أول تعليق من خالد الغندور عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

الحلم يتحقق.. تراجع سعر الذهب بقوة إلى أقل من 2000 جنيه الآن

طلب عاجل من كاف إلي الأهلي عقب التتويج بدوري أفريقيا.. تعرف عليه

غرامة 200 ألف جنيه.. عقوبات تواجه طلاب الثانوية العامة في هذه الحالات

تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تحقيق الأهلي دوري أبطال أفريقيا

بسبب قرار الإدارة الفنية.. لاعبان من الأهلي لن يعودا مع بعثة الفريق

الأهلي يعلن مفاجأة للجماهير بشأن غرامة كهربا

موضوعات متعلقة

رينو وتويوتا| سيارات زيرو لا تتخطي 450 ألف جنيه

فولفو EX30 الكهربائية سيتم الكشف عنها خلال ساعات| صور

سعر جيلي اوكافانجو 2023 الـ SUV الهجين بمصر| صور

تقدر ب14 مليون جنيه استرليني.. تعرف على أسطول سيارات الملك تشارلز بعد تتويجه

تعليمات للحفاظ على النظام الميكانيكي للسيارة حتى تستمر بدون أعطال| تفاصيل

أرخص هاتشباك يابانية فول أوبشن زيرو| صور

مواصفات وسعر BMW X7 موديل 2023 بالسعودية

تويوتا تطرح 10 سيارات كهربائية بحلول 2026| تفاصيل

ترشيحاتنا

بدء امتحان التربية الوطنية في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

استكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة | جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

16 مليون دولار.. الأهلي على موعد مع جوائز ضخمة بمونديال الأندية

شباب مستقبل وطن بمدينة نصر يوزعون العصائر والمياه على طلاب الثانوية

2000 صاروخ يوميا.. ضابط استخبارات إسرائيلي يكشف سيناريو الحرب مع حزب الله

متى عيد الأضحى 2023 .. وموعد بدء مناسك الحج وانتهائها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي طلاب الثانوية العامة يدعون لهم من داخل الحرم| شاهد

سعر قميص عمرو دياب يثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

ماذا يحدث لطلاب الثانوية العامة عند شرب النسكافيه قبل الامتحان

رانيا يوسف ومنة فضالي.. فنانات يرتدين تيشيرت الأهلي احتفالًا بدوري أبطال أفريقيا

فيديو

أصعب من فيديو القرش.. رسالة من أخت العريس لعروسه تثير الجدل على الفيسبوك

حماتك هتطبخلك وتغسلك وتدلعك.. مميزات جوازة بيت العيلة في كوكب ياسمين عز

محمد رمضان يقدم روشتة لجمهوره: 4 أسباب تجعلك نمبر وان «فيديوجراف»

طرح 361 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والعاشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ