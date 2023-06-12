بإمكانيات أمريكية.. كرايسلر نيون أوتوماتيك بـ110 آلاف جنيه

تتميز سيارات الصانع الأمريكي باعتماديتها العالية، وبالتالي ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات الصانع الأمريكي، وذلك بفضل محركاتها القوية وتصميمها المميز والجذاب ، كما أن المواطنين الآن اتجهوا الي سوق السيارات المستعملة لما يتوافر به من طرازات متعددة تناسب مختلف فئات المجتمع .

كرايسلر نيون السيدان الأمريكية موديل 1997

يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر ومواصفات سيارة كرايسلر نيون موديل 1997 ، وتنتمي الي فئة السيارات السيدان العائلية :

مقصورة كرايسلر نيون

كرايسلر نيون السيدان الأمريكية موديل 1997

تمتلك مقصورة سيارة كرايسلر نيون موديل 1997 علي العديد من المواصفات الحديثة منها، تكييف، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات تم تثبيتهم بالأبواب الأربعة، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة، وعدادات قياسية للسرعة ، والحرارة، والوقود، زجاج كهربائي، وكونسول وسطي أمامي، وحوامل أكواب أمامي، ودرج تخزين تم تثبيته بالتابلوه الأمامي، ومساحات تخزين إضافية بالأبواب الجانبية، وفرش مقاعد من القماش، وأحزمة أمان، وإضاءة داخلية للقراءة.

محرك كرايسلر نيون

كرايسلر نيون السيدان الأمريكية موديل 1997

تمكنت سيارة كرايسلر نيون السيدان الأمريكية من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتقدم للبيع باللون الأخضر، وتمتلك ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتوي سيارة كرايسلر نيون علي محرك سعة 200 سي سي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، ويوجد بها دهانات خارجية، ويوجد بالسيارة رخصة سارية لمدة شهرين .

شكل كرايسلر نيون الخارجي

كرايسلر نيون السيدان الأمريكية موديل 1997

تظهر سيارة كرايسلر نيون السيدان موديل 1997 من الخارج بشكل مميز بفضل احتوائها علي، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية كهربائية بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، بالإضافة الي جرائد تم تثبيتها بمنتصف الابواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، و4 جنوط للكاوتش، وإشارات صغيرة تم تثبيتها علي جانبي الصداد الأمامي لتحديد اتجاه تحرك السيارة.

سعر كرايسلر نيون السيدان

كرايسلر نيون السيدان الأمريكية موديل 1997

تباع سيارة كرايسلر نيون السيدان الأمريكية موديل 1997 بداخل سوق السيارات المستعملة بسعر 110 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حال السيارة الفنية .