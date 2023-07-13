بدء فعاليات التدريب الصيفي الميداني لطلاب الطب البيطري بجامعة العريش

بدأ طلاب الفرقة الثالثة بكلية الطب البيطرى جامعة العريش شمال سيناء، التدريب الصيفي الميداني فى الأسبوع الأول من الخطة التدريبية المعتمدة، والتى تستمر 8 أسابيع فى الفترة من 9 يوليو وحتى 31 أغسطس 2023، تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، والدكتور رفعت عزوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور عيد على موسى، عميد الكلية.

حيوانات المراعي

تم تدريب الطلاب بقرية نجع شبانة برفح، على كيفية الكشف على الحيوانات، وتقديم سبل العلاج لها، خاصة حيوانات المراعى الطبيعية والمجترات الصغيرة - أغنام و ماعز - وقياس درجة الحرارة وتجريع الحيوانات ضد الديدان الداخلية، وكيفية رش أدوية القضاء على الطفيليات الخارجية، وأيضاً كيفية التقصى الوبائى للأمراض المعدية.

وتضمن البرنامج زيارة قرية قبر عمير بمركز مدينة الشيخ زويد بمشاركة عدد من طلبة كليه الطب البيطرى جامعة قناة السويس، وذلك من ضمن برنامج التدريب الصيفى لعام 2023.

وتم توقيع الكشف الطبى الظاهرى على الحيوانات (أغنام _ ماعز )، وتقديم العلاجات المناسبة، واستبعاد وجود أى اشتباهات في أى أمراض وبائية، وكذلك توعية المواطنين بأهمية برامج التحصينات الدورية للحيوانات للوقاية من الأمراض المختلفة، كما تم التجريع الوقائى ضد الديدان الداخلية للحيوانات، وصرف أدوية رش ضد الطفيليات الخارجية.



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