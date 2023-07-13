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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أوبل جراند لاند الـ SUV في ثوبها الجديد| صور

أوبل جراند لاند
أوبل جراند لاند موديل 2023

يوجد داخل سوق السيارات الجديدة جميع فئات سيارات شركة أوبل موديل 2023 ، وذلك يعود الي اهتمام المواطنين المصريين في الحصول علي سيارات اعتمادية جديدة مقدمة من أوبل، ودائما ما يفضل المصريين شراء السيارات العائلية التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

 أوبل جراند لاند موديل 2023

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يوضح موقع صدى البلد الإخباري سعر أوبل جراند لاند التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري .

 أوبل جراند لاند موديل 2023

- أبعاد جراند لاند الجديدة

تأتي سيارة أوبل جراند لاند الجديدة داخل سوق السيارات المصري بطول 4477 مم، وعرض 2098 مم، وارتفاع 1609 مم، وتصل مساحة الحقيبة الخلفية الي 514 لتر،

- محرك جراند لاند الـ SUV

 أوبل جراند لاند موديل 2023

تستمد سيارة أوبل جراند لاند موديل 2023 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتخرج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/  وقوة 163 حصان، وتستخدم جراند لاند ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الي 201 كم/ساعة، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.6 ثانية، وتستهلك 6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

- سعر أوبل جراند لاند موديل 2023

مقصورة  أوبل جراند لاند موديل 2023

تباع سيارة أوبل جراند لاند موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئتين ، وبالتالي تباع الفئة الأولي بسعر مليون و 500 ألف جنيه ، والفئة الثانية بسعر مليون و 600 ألف جنيه .

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