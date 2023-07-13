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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

7/ 1 للأحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك فى شهر يوليو

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

فى الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ، تتوجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية وتحديدا جماهير الأهلي والزمالك داخل مصر وخارجها صوب ستاد القاهرة الدولي لمتابعة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك فى الاسبوع الحادي والثلاثين لبطولة الدور الممتاز لكرة القدم .

قمة الدوري وان حسمت المنافسة على اللقب هذا العام لصالح الأهلي ليتوج بالدرع الـ 43 فى تاريخه لا تزال بطولة فى حد ذاتها بين القطبين نظرا للمنافسة التاريخية بين الفريقين عبر عقود طويلة بل قاربت على قرن كامل وان اختلفت المنافسات بينهما فى كافة المشاركات المحلية والقارية.

ونرصد المواجهات المباشرة بين الفريقين فى شهر يوليو فى كافة المسابقات 

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والتفى الفريقان فى شهر يوليو 11 مرة سابقة وفاز الأهلي فى 7 مباريات وفاز الزمالك فى مباراة واحدة وكان التعادل بينهما هو سيد الموقف فى 4 مباريات .

المواجهات المباشرة بين الأهلي والزمالك فى يوليو 

يوم 4 يوليو 1997، في الدوري ، وانتهت بفوز الأهلي 3/1.

يوم 17 يوليو 2000، في الدوري ، وانتهت بالتعادل السلبي 0-0.

يوم 20 يوليو 2008، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1.

يوم 27 يوليو 2008، في مباراة السوبر المصري، وانتهت بفوز الاهلي على الزمالك بنتيجة 2-0.

يوم 22 يوليو 2012، في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلي بهدف نظيف

في 24 يوليو 2013، تعادل الفريقين 1/ 1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يوم21 يوليو 2015، فاز الأهلي على الزمالك بهدفين دون رد، في مسابقة الدوري.

يوم 9 يوليو 2016، تعادل الفريقين سلبيت في بطولة الدوري.

يوم 17 يوليو 2017، فاز الأهلي على الزمالك 2 / 1 في الدوري.

يوم 28 يوليو 2017، فاز الأهلي على الزمالك بهدف في الدوري.

يوم 21  يوليو موسم 2022، فاز الزمالك بنتيجة 2-1 في نهائي كأس مصر.

 

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