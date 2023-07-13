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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وفاة وورطة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والزمالك في القمة 126

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

الحدث : مباراة الأهلي والزمالك في قمة الاسبوع الحادي والثلاثين لبطولة الدوري الممتاز 

الموعد : 8:30 مساء 

المكان : ستاد القاهرة الدولي 

فى الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية وتحديدا جماهير الأهلي والزمالك داخل مصر وخارجها صوب ستاد القاهرة الدولي لمتابعة قمة الدوري بين الأهلى والزمالك فى الاسبوع الحادي والثلاثين لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم .

قمة الدوري وان حسمت المنافسة على اللقب هذا العام لصالح الأهلي ليتوج بالدرع الـ 43 فى تاريخه لا تزال بطولة فى حد ذاتها بين القطبين نظرا للمنافسة التاريخيه بين الفريقين عبر عقود طويلة بل قاربت على قرن كامل وان اختلفت المنافسات بينهما فى كافة المشاركات المحلية والقارية.

تدريب الأهلي

قمة اليوم شهدت بعض الأحداث قبلها كعادة مباريات القمة فى العقود السابقة من بينها طاقم الحكام حيث خرج الزمالك راغبا فى طاقم تحكيم أجنبى ولكنه وفقا لتأكيدات لجنة الحكام أن طلب الزمالك جاء متأخرا أى قبل 48 ساعة فقط من المباراة وهو امر مستحيل فضلا عن عدم ارسال شيكات مالية خاصة بالطاقم الأجنبى .

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كولر في ورطة.. تأكد غياب مروان عطية عن مواجهة الأهلي والزمالك

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الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة الأهلي اليوم

وساد الحزن معسكر الأهلي بعد وفاة والد اللاعب مروان عطية واضطر لترك المعسكر للسفر الى البحيرة للمشاركة فى مراسم جنازة والده بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة وهو الامر الذى سبب ورطة كبيرة للجهاز الفنى فى ظل الغيابات الكثيرة التى يعاني منها خط وسط الأهلي فى مباراة القمة .

غيابات الأهلي أمام الزمالك فى مباراة القمة 

ويفتقد الأهلي اليوم أكثر من عنصر مهم فى صفوف الفريق يأتى فى مقدمتهم عمرو السولية ومحمود متولى واكرم توفيق وكريم فؤاد للاصابة بالاضافة الى كل من حمزة علاء ، مصطفي مخلوف، شادي حسين ، رأفت خليل ، محمد أشرف ، كريم الدبيس و أيمن أشرف لعدم الجاهزية.

عمرو السولية يغيب عن الأهلي

غيابات الزمالك أمام الأهلي فى مباراة القمة 

يغيب عن الزمالك فى مباراة الأهلي اليوم عدد من اللاعبين البارزين فى مقدمتهم محمود حمدى الونش، حيث يقضي فترة التأهيل في الوقت الحالي، بسبب إصابته بقطع جزئي فى الرباط الصليبى،  بالاضافة الى محمد عبد الشافي و عبد الله جمعة.

و يغيب الثنائي يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر،  بعد توقيعهما لفريق اخر ، فيما يغيب مصطفى شلبى للإصابة 

التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الزمالك 

ويتوقع أن يبدأ الأهلى فى ظل الغيابات وعدم تحديد موقف مروان عطية حتى الان المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول- محمد عبد المنعم- ياسر إبراهيم- محمد هاني.

خط الوسط: أحمد القندوسي - اليو ديانج - محمد مجدي أفشه- بيرسي تاو- حسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا.

كولر

تشكيل الزمالك المتوقع فى مباراة الأهلي

ويتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من 

حراسة المرمى : محمد صبحي 

خط الدفاع : محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي 

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله نيمار - أحمد سيد "زيزو 

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

تدريب الزمالك

هل يسلم درع الدوري بعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

ومن بين الأحداث أيضا ما سبقت مباراة الأهلي والزمالك فى قمة الدوري عن رغبة الأهلي فى تسلمه درع الدورى بعد مباراة اليوم وهو ما أوضحته رابطة الأندية التى تدير البطولة فى بيان رسمى جاء فيه : "قررت رابطة الأندية المحترفة، تسليم درع الدوري إلى فريق الأهلي الحائز على البطولة، وذلك عقب أحداث مباراته مع حرس الحدود المقرر إقامتها يوم 19 يوليو الحالي باستاد القاهرة الدولي".

وأضاف البيان: "جاء هذا القرار في ضوء الاتصالات التي أجراها النائب أحمد دياب رئيس الرابطة مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للتنسيق حول الموعد المناسب لاستلام الدرع".

وواصل: "وآثر الكابتن محمود الخطيب الاستناد إلى رؤية الجهاز الفني أولًا في هذا الشأن، والذي طلب استلام الدرع في الموعد المشار إليه".

تدريب الزمالك

هل ينظم الزمالك ممرا شرفيا لـ الأهلي قبل مباراة القمة ؟

ومن بين الأحداث التى سبقت مباراة القمة اليوم هل يقيم الزمالك ممرا شرفيا للأهلى بعد تتويجه رسميا بالدرع بعد ان توج باللقب عقب فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز الاثنين الماضى ولكن مسئولو الزمالك اكدوا فى أكثر من مناسبة لن يقيم اللاعبون أى ممرات شرفية قبل المباراة .

تاريخ مباريات القمة بين الأهلي والزمالك فى بطولة الدوري ؟

تظل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ملتهبة واحداثها مثيرة سواء قبل اللقاء أو خلاله أو بعده فى ظل التنافس الشديد لا سيما أن الفريقين التقيا من قبل فى بطولة الدورى 125 مرة ساد التعادل في 50 مباراة منها، فيما فاز الأهلي في 48 لقاء، مقابل 27 انتصارا للزمالك.

وفاز الأهلى فى مباراة الدور الأول على الزمالك بثلثاية نظيفة عن طريق محمد شريف وكهربا .

تدريب الزمالك

موقف الأهلي والزمالك فى جدول الدوري قبل لقاء القمة 

الأهلي يدخل مباراة القمة وهو فى المركز الأول ومتوجا باللقب بعد غياب موسمين برصيد 75 نقطة من 29 مباراة خاضها الفريق فيما يدخل الزمالك المباراة وهو فى المركز الثالث برصيد 59 نقطة من 31 مباراة .

تدريب الأهلي
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