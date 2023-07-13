كولر في ورطة.. تأكد غياب مروان عطية عن مواجهة الأهلي والزمالك

تأكد غياب مروان عطية نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس، بعد وفاة والد لاعب وسط الفريق الأحمر مروان عطية.

معسكر الفريق قبل ساعات من مواجهة الزمالك اليوم بعد وفاة والده.

وغادر مروان عطية معسكر الأهلي قبل لقاء الزمالك وسادت حالة من الحزن الشديد داخل معسكر الأهلي.

‎وقال رامي ربيعة مدافع الأهلي عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" صباح اليوم: "البقاء والدوام لله، توفي إلى رحمة الله تعالى اليوم والد مروان عطية.. دعواتكم بالدعاء له".

‎وكان يعول السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على مروان عطية في قيادة وسط ملعب الأهلي في ظل إصابة عمرو السولية ورحيل حمدي فتحي وغموض موقف ديانج حتى الآن.

‎وتضم قائمة الأهلي التي تستعد للقاء محمد مجدى أفشة وأحمد قندوسي ومحمد فخري وأحمد نبيل "كوكا"، في مركز وسط الملعب.