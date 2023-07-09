شاهد.. لقطة رومانسية تجمع مروان عطية وخطيبته

شاركت سلمي صقر خطيبة مروان عطية نجم النادي الأهلي، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت سلمي صقر بصور رومانسية جمعتها مع خطيبها النجم مروان عطية، في أحدث ظهور لهما مما اثار اعجاب متابعيها.

ويتربع الأهلى على عرش صدارة الدوري برصيد 75 نقطة، وما زالت لديه 4 مباريات مؤجلة، ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.