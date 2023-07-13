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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نبأ حزين.. الموت يفجع نجم الأهلي قبل ساعات من مواجهة الزمالك

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي

‎‎سادت حالة من الحزن الشديد داخل معسكر الأهلي، استعدادا لمواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوى الخميس، بعد وفاة والد لاعب وسط الفريق الأحمر مروان عطية.

‎وقال رامي ربيعة مدافع الأهلي عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" صباح اليوم: "البقاء والدوام لله، توفي إلى رحمة الله تعالى اليوم والد مروان عطية.. دعواتكم بالدعاء له".

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هل يغيب مروان عطية عن مباراة القمة ؟

‎ويعول السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على مروان عطية في قيادة وسط ملعب الأهلي في ظل إصابة عمرو السولية ورحيل حمدي فتحي وغموض موقف ديانج حتى الآن.

‎ولم يتضح بعد هل سيغادر مروان عطية معسكر الأهلي قبل لقاء الزمالك أم سيواصل الاستعداد لخوض اللقاء بشكل طبيعي، حيث سيتحدد خلال الساعات المقبلة.

‎وتضم قائمة الأهلي التي تستعد للقاء محمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي ومحمد فخري وأحمد نبيل "كوكا"، في مركز وسط الملعب.

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